Lionel Messi a vorbit despre retragere şi a mărturisit ce a simţit atunci când a fost nevoit să plece de la FC Barcelona! - Antena Sport

Reclamă

Jucătorul argentinian a povestit şi cum a fost sosirea sa la Barcelona, când era doar un copil, şi cum i-a schimbat acest lucru viaţa: „Pentru mine a fost greu când am ajuns la Barcelona. Eram copil şi a trebuit să mă adaptez la noi prieteni, o ţară nouă, un oraş nou, oameni noi, şcoală nouă. Mi-a fost greu la început, dar am crezut că fac ceea ce îmi doream, să joc fotbal, într-o echipă grozavă precum Barcelona şi asta m-a făcut să merg înainte. A fost impresionant şi mi-a plăcut foarte mult. Mereu m-au tratat foarte bine la Barcelona şi le sunt recunoscător”.

„În momentul în care simt că nu mai sunt în stare să joc, mă voi lăsa”

Acum, când se află într-o nouă etapă, în afara Europei, la Inter Miami, unii consideră că argentinianul se apropie de sfârşitul carierei şi vorbesc despre o posibilă retragere.

Reclamă

„Ştiu că în momentul în care simt că nu mai sunt în stare să joc, că nu mă mai bucură sau că nu îmi mai ajut colegii, mă voi lăsa. Sunt foarte autocritic cu mine. Ştiu când sunt bun, când sunt rău, când joc bine şi când joc prost. Când voi considera că este timpul să fac acel pas, îl voi face fără să mă gândesc la vârstă. Dacă mă simt bine, voi încerca mereu să continui să concurez, pentru că este ceea ce îmi place şi ceea ce ştiu să facă”, a spus Messi în interviul respectiv, potrivit Agerpres.ro.

„Să devenim campioni mondiali a fost ceva magic pentru noi”

Octuplul câştigător al Balonului de Aur a recunoscut, totodată, că era hotărât să se retragă din selecţionata Argentinei după Cupa Mondială din 2022, dacă nu ar fi cucerit trofeul.

„Să devenim campioni mondiali a fost ceva magic pentru noi, pentru familiile noastre şi pentru întreaga ţară, asta va rămâne cu noi toată viaţa. Cu siguranţă aş fi părăsit echipa naţională dacă nu am fi fost campioni, dar din fericire am reuşit şi am mai oferit un titlu Argentinei”, a conchis Lionel Messi.

Reclamă 4 / 0/3

Fără Messi, dar cu Luis Suarez, Jordi Alba şi Busquets, Inter Miami a fost umilită de New York Red Bulls în MLS Fără Messi, dar cu Luis Suarez, Jordi Alba şi Busquets, Inter Miami a fost umilită de New York Red Bulls în MLS. Cei din New York City s-au impus cu 4-0. Lewis Morgan a fost eroul celor din New York. Mijlocaşul a reuşit un hattrick de senzaţie în faţa echipei lui Luis Suarez şi celelalte staruri care au venit la echipa lui David Beckham. Prima repriză nu anunţa nimic din dezastrul ce avea să vină în partea a doua. New York Red Bulls a intrat doar cu 1-0 la pauză. Dezastrul pentru echipa lui Beckham din a doua repriză a fost unul total. Morgan a mai marcat de două ori. În urma acestui rezultat, New York Red Bulls a ajuns pe locul al treilea în clasament, cu 10 puncte. Luis Suarez se va retrage din fotbal la Inter Miami! Atacantul urguayan de 37 de ani a semnat cu formaţia din MLS în această iarnă. El s-a reîntâlnit în Florida cu foştii săi colegi de la Barcelona, Lionel Messi, Sergio Busquets şi Jordi Alba.

Ar trebui să fie convocat Ianis Hagi la EURO 2024 dacă nu va juca la Alaves în următoarea perioadă? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...