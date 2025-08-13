Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cosmin Contra, verdict despre transferul lui Dennis Man la PSV: "Surprinzător!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cosmin Contra, verdict despre transferul lui Dennis Man la PSV: “Surprinzător!”

Cosmin Contra, verdict despre transferul lui Dennis Man la PSV: “Surprinzător!”

Alex Ioniță Publicat: 13 august 2025, 18:02

Comentarii
Cosmin Contra, verdict despre transferul lui Dennis Man la PSV: Surprinzător!

FOTO: AntenaSport

Cosmin Contra a vorbit despre transferul lui Dennis Man la PSV. Fostul selecționer al echipei naționale a venit cu un verdict despre mutarea din această perioadă de mercato.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cosmin Contra l-a debutat pe Dennis Man la echipa națională a României. S-a întâmplat în luna mai a aunului 2018, atunci când jucătorul avea 19 ani, 7 luni și o zi.

Cosmin Contra a venit cu un verdict despre transferul lui Dennis Man la PSV

În opinia lui Cosmin Contra, transferul lui Dennis Man la PSV este unul surprinzător. Fostul selecționer a atenționat însă că singurul avantaj al acestei mutări este faptul că românul are șansa de a juca în UEFA Champions League.

„Surprinzător. E un jucător care a avut meciuri mai bune și mai slabe. Eu credeam că va ajunge la o echipă mai mare din Italia. Nu se compară Olanda cu Italia.

Singurul avantaj e că va juca în Champions League. Până acum nu a arătat tot talentul de care dispune. Niciun antrenor nu a reușit să scoată totul de la Man”, a spus Cosmin Contra, citat de digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Dennis Man a fost achiziționat de PSV în această perioadă de mercato, de la Parma. Batavii au plătit suma de 8,5 milioane de euro pentru transferul fostului jucător de la FCSB.

Dennis Man și-a făcut “portretul” în fața jurnaliștilor olandezi

Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven marți, pe 12 august, iar în aceeași zi, românul a avut parte de un antrenament deschis în fața a peste 6.000 de spectatori aflați în tribune. Pe lângă declarațiile oferite în momentul în care a semnat contractul, jucătorul de bandă a mai vorbit și pentru jurnaliștii olandezi de la De Telegraaf.

La scurt timp după ce a semnat cu PSV, “tricolorul” de 26 de ani a declarat că s-a simțit foarte bine să fie în fața fanilor echipei care au venit să asiste la antrenamentul deschis la formației lui Peter Bosz. În plus, Man a vorbit și despre Gică Popescu și Ovidiu Stîngă, ceilalți doi români care au mai trecut pe Philips Stadion.

Cine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoareaCine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoarea
Reclamă

De asemenea, jucătorul de națională a vorbit despre calitățile sale ofensive și a spus că poate să joace inclusiv în partea stângă, deși el la bază este extrema dreaptă. Pe poostul clasic al lui Man evoleuază și una dintre vedetele lui PSV, Ivan Perisic, care sezonul trecut a marcat 16 goluri și a oferit 11 pase decisive în 39 de meciuri oficiale.

“Nu e rău să ai ocazia să începi așa la noul tău club. Sunt aici exact la momentul potrivit. Sunt recunoscător că am putut să mă antrenez în fața unui număr atât de mare de oameni. E o zi minunată.

Îl știu pe (n.r. Gică) Popescu, e o oportunitate uriașă să joc pentru PSV precum a făcut-o el. Îl știu și pe (n.r. Ovidiu Stîngă). A jucat pe aceeași poziție pe care o fac și eu.

Sunt un jucător rapid căruia îi place să dribleze și să creeze șanse pentru coechipierii săi. Am jucat și în banda stângă de câteva ori, deci și asta e o opțiune.

Antrenorul nu mi-a făcut promisiuni. Am vorbit cu el despre echipă și despre ce așteaptă el de la mine. Perisic e un jucător mare, dar asta nu e o problemă pentru mine. Suntem o echipă, trebuie să muncim împreună și vom lupta în fiecare meci ca să câștigăm“, a declarat Man pentru De Telegraaf.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Observator
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
20:30
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înaintea returului cu Spartak Trnava: “Am face o mare greșeală!”
20:23
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de FCSB – Drita
20:16
20 de milioane de euro pentru Dan Șucu! Genoa, lovitură în mercato
19:42
Elias Charalambous știe cum va aborda meciul dintre FCSB și Drita: “Să marcăm, nu să apărăm rezultatul”
19:37
Adrian Şut, mesaj de luptă înainte de Drita – FCSB: “Vrem să dăm tot ce avem mai bun!”
19:32
Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Cincinnati. Iga Swiatek i-a oprit parcursul lăudabil din SUA
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 3 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 4 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 5 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 6 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”