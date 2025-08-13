Cosmin Contra, verdict despre transferul lui Dennis Man la PSV: "Surprinzător!" - Antena Sport

Cosmin Contra a vorbit despre transferul lui Dennis Man la PSV. Fostul selecționer al echipei naționale a venit cu un verdict despre mutarea din această perioadă de mercato.
Cosmin Contra l-a debutat pe Dennis Man la echipa națională a României. S-a întâmplat în luna mai a aunului 2018, atunci când jucătorul avea 19 ani, 7 luni și o zi.
Cosmin Contra a venit cu un verdict despre transferul lui Dennis Man la PSV
În opinia lui Cosmin Contra, transferul lui Dennis Man la PSV este unul surprinzător. Fostul selecționer a atenționat însă că singurul avantaj al acestei mutări este faptul că românul are șansa de a juca în UEFA Champions League.
„Surprinzător. E un jucător care a avut meciuri mai bune și mai slabe. Eu credeam că va ajunge la o echipă mai mare din Italia. Nu se compară Olanda cu Italia.
Singurul avantaj e că va juca în Champions League. Până acum nu a arătat tot talentul de care dispune. Niciun antrenor nu a reușit să scoată totul de la Man”, a spus Cosmin Contra, citat de digisport.ro.
Dennis Man a fost achiziționat de PSV în această perioadă de mercato, de la Parma. Batavii au plătit suma de 8,5 milioane de euro pentru transferul fostului jucător de la FCSB.
Dennis Man și-a făcut “portretul” în fața jurnaliștilor olandezi
Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven marți, pe 12 august, iar în aceeași zi, românul a avut parte de un antrenament deschis în fața a peste 6.000 de spectatori aflați în tribune. Pe lângă declarațiile oferite în momentul în care a semnat contractul, jucătorul de bandă a mai vorbit și pentru jurnaliștii olandezi de la De Telegraaf.
La scurt timp după ce a semnat cu PSV, “tricolorul” de 26 de ani a declarat că s-a simțit foarte bine să fie în fața fanilor echipei care au venit să asiste la antrenamentul deschis la formației lui Peter Bosz. În plus, Man a vorbit și despre Gică Popescu și Ovidiu Stîngă, ceilalți doi români care au mai trecut pe Philips Stadion.