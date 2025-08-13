Cosmin Contra, verdict despre transferul lui Dennis Man la PSV: "Surprinzător!" - Antena Sport

Cosmin Contra a vorbit despre transferul lui Dennis Man la PSV. Fostul selecționer al echipei naționale a venit cu un verdict despre mutarea din această perioadă de mercato.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cosmin Contra l-a debutat pe Dennis Man la echipa națională a României. S-a întâmplat în luna mai a aunului 2018, atunci când jucătorul avea 19 ani, 7 luni și o zi.

Cosmin Contra a venit cu un verdict despre transferul lui Dennis Man la PSV

În opinia lui Cosmin Contra, transferul lui Dennis Man la PSV este unul surprinzător. Fostul selecționer a atenționat însă că singurul avantaj al acestei mutări este faptul că românul are șansa de a juca în UEFA Champions League.

„Surprinzător. E un jucător care a avut meciuri mai bune și mai slabe. Eu credeam că va ajunge la o echipă mai mare din Italia. Nu se compară Olanda cu Italia.

Singurul avantaj e că va juca în Champions League. Până acum nu a arătat tot talentul de care dispune. Niciun antrenor nu a reușit să scoată totul de la Man”, a spus Cosmin Contra, citat de digisport.ro.