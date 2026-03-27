Naționala U21 a Angliei, aproape de o rușine istorică în preliminariile EURO 2027! A evitat eșecul în minutul 90

Daniel Işvanca Publicat: 27 martie 2026, 23:00

Andorra U21 - Anglia U21 / Getty Images

Naționala de fotbal sub 21 de ani a Angliei a fost aproape de o rușine fără precedent, după ce a fost pe punctul de a pierde contra selecționatei Andorrei, în preliminariile pentru Campionatul European din 2027.

Cu un lot evaluat la peste 350 de milioane de euro, britanicii au remizat în deplasare, evitând eșecul în minutul 90, după un penalty transformat de Rico Lewis.

Rico Lewis a salvat Anglia U21 în Andorra

Andorra U21 a primit vizita selecționatei Angliei, în preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Britanicii au fost aproape de un eșec rușinos, fiind conduși până în minutul 90 cu scorul de 1-0.

Gerard Sola, atacantul care evoluează pentru echipa secundă a celor de la Huesca, a deschis scorul pentru gazde în minutul 52. Anglia a căutat golul egalizator, care a venit în cele din urmă în minutul 90, după ce Lewis a transformat o lovitură de la 11 metri.

Britanicii au rămas pe primul loc în grupa de calificare la EURO, dar beneficiază și de un meci mai puțin disputat față de Slovacia, care are același număr de puncte.

