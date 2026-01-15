"Nu e atât de evoluat". Ciprian Marica s-a pronunțat după transferul lui Louis Munteanu la DC United - Antena Sport

Transferul lui Louis Munteanu la DC United a fost analizat de numeroase nume din fotbalul românesc, iar recent Ciprian Marica a oferit și el un verdict în acest sens. Fostul atacant de la naționala României a vorbit despre problemele avute de vârful de 23 de ani înainte de plecare, dar și depre fotbalul din Statele Unite ale Americii.
Louis Munteanu a ajuns în această perioadă de mercato de iarnă de la CFR Cluj la DC United, după ce americanii au plătit în schimbul său șapte milioane de dolari, echivalentul a aproximativ șase milioane de euro. Mutarea golgheterului din sezonul trecut de Liga 1 a venit în contextul în care în vară patronul Ioan Varga a refuzat oferte de la echipe din Europa, pentru că își dorea să primească mai mulți bani în schimbul jucătorului.
Ciprian Marica: “Nu mai putea continua la CFR”
După plecarea în MLS a lui Munteanu au început să apară reacțiile din sport, iar Ciprian Marica a dezvăluit la rândul său ce crede despre această afacere. Jucătorul trecut pe Stuttgart, Shalke sau Getafe crede că fostul atacant de la CFR și-a văzut limitele și că fotbalul nu e la fel de evoluat ca în Europa, asemenea lui Basarab Panduru, care s-a arătat la rândul său sceptic.
“Era nemulțumit de situația de la CFR pentru că ar fi avut și alte oferte avantajoase, dar n-a fost lăsat să plece. A apărut și problema cu tricoul FCSB-ului, despre care eu cred că a fost intenționată, ca să pună presiune pe club.
Era ceva ireversibil, nu mai putea continua. Cu orice risc, a ales. Are experiența din Italia, la Fiorentina. Știe ce înseamnă un club mare.
Și-a văzut potențialul, limitele, și a zis că în America poate fi o oportunitate. Fotbalul de acolo nu este atât de evoluat și are șanse să se exprime“, a spus fostul atacant de națională, potrivit digisport.ro.
Louis Munteanu poate debuta într-un meci oficial pentru DC United pe 22 februarie, când echipa sa o întâlnește pe teren propriu pe Philadelphia Union.
