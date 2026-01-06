Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: "E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: “E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul”

Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: “E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul”

Andrei Nicolae Publicat: 6 ianuarie 2026, 14:36

Comentarii
Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul

Louis Munteanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Basarab Panduru, fostul internațional și în prezent analist TV, a comentat asupra transferului lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United. Fostul component al Generației de Aur a tras un semnal de alarmă asupra modului în care se joacă fotbal în Major League Soccer, campionatul în care va ajunge fostul golgheter din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Louis Munteanu a ajuns la DC United de la CFR Cluj în schimbul sumei de șapte milioane de dolari, aproximativ șase milioane de euro. După ce cele două cluburi s-au înțeles încă din ziua de ajun a Anului Nou, ambele au oficializat mutarea lunea aceasta.

Basarab Panduru, reticent după transferul lui Louis Munteanu

Deși Munteanu s-a arătat extrem de mulțumit de mutarea sa în străinătate, unde devine cel mai scump jucător transferat de formația din Washington, Panduru tratează mutarea cu o doză de scepticism. Fostul jucător al Stelei a catalogat fotbalul din MLS drept ciudat, după care a dezvoltat subiectul.

Acolo fotbalul e ciudat, am văzut meciuri, m-am uitat să-i văd pe Messi, Insigne, Bernardeschi, dar nivelul mi se pare slăbuţ, slab. Insigne mergea pe teren, acolo se vedea că dacă ştii puţin faci treabă, dacă nu poţi fi oricine şi să mergi pe teren.

Dacă eşti Messi, îţi dau mingea pe la 16 metri şi când trage la poartă… am impresia că portarii ăia foşti baschetbalişti, hocheişti, ăia habar nu au pe unde trage.

Reclamă
Reclamă

El, când trage, ăla se aruncă într-o parte, mingea ajunge în altă parte. E ceva ciudat acolo, dar e diferit fotbalul. S-ar putea să-i fie bine sau nu, dar habar nu am“, a spus Panduru, potrivit primasport.ro.

În prima jumătate a acestui sezon din Liga 1, golgheterul stagiunii trecute a înregistrat cifre modeste pentru CFR Cluj. Vârful a strâns în 21 de partide doar trei goluri și pase pase decisive.

Reacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în OradeaReacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în Oradea
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
Observator
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Fanatik.ro
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
16:04
O nouă plecare de la CFR Cluj. Daniel Pancu a renunțat la jucătorul cu salariu de 40.000 de euro
15:54
Ce mesaj a postat Sorana Cîrstea înaintea duelului uriaş cu Aryna Sabalenka
15:23
A antrenat echipe de top, dar acum este angajat la McDonald’s
14:53
NEWS ALERTFC Argeș a dat lovitura! Piteștenii l-au vândut pe Caio Ferreira: “Era imposibil să-l mai ținem”
14:50
Gâlcă pune presiune pe Şucu: “Aștept sosiri și aștept jucători!” Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo
14:32
FK Csikszereda a transferat un argentinian. Cine este Mariano Bettini
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 2 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB