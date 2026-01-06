Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: "E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul" - Antena Sport

Basarab Panduru, fostul internațional și în prezent analist TV, a comentat asupra transferului lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United. Fostul component al Generației de Aur a tras un semnal de alarmă asupra modului în care se joacă fotbal în Major League Soccer, campionatul în care va ajunge fostul golgheter din Liga 1.

Louis Munteanu a ajuns la DC United de la CFR Cluj în schimbul sumei de șapte milioane de dolari, aproximativ șase milioane de euro. După ce cele două cluburi s-au înțeles încă din ziua de ajun a Anului Nou, ambele au oficializat mutarea lunea aceasta.

Basarab Panduru, reticent după transferul lui Louis Munteanu

Deși Munteanu s-a arătat extrem de mulțumit de mutarea sa în străinătate, unde devine cel mai scump jucător transferat de formația din Washington, Panduru tratează mutarea cu o doză de scepticism. Fostul jucător al Stelei a catalogat fotbalul din MLS drept ciudat, după care a dezvoltat subiectul.

“Acolo fotbalul e ciudat, am văzut meciuri, m-am uitat să-i văd pe Messi, Insigne, Bernardeschi, dar nivelul mi se pare slăbuţ, slab. Insigne mergea pe teren, acolo se vedea că dacă ştii puţin faci treabă, dacă nu poţi fi oricine şi să mergi pe teren.

Dacă eşti Messi, îţi dau mingea pe la 16 metri şi când trage la poartă… am impresia că portarii ăia foşti baschetbalişti, hocheişti, ăia habar nu au pe unde trage.