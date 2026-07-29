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Primul transfer din România făcut de Mirel Rădoi. Gaziantep a scăpat de interdicţie

Radu Constantin Publicat: 29 iulie 2026, 14:17

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Primul transfer din România făcut de Mirel Rădoi. Gaziantep a scăpat de interdicţie

Mirel Rădoi / Profimedia

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Mirel Rădoi poate începe să-și contureze lotul pentru noul sezon. Gaziantep a scăpat oficial de interdicția la transferuri, după ce clubul din Turcia și-a achitat datoriile.

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Formația pregătită de antrenorul român a avut timp de două luni interdicție de a face transferuri, însă situația s-a rezolvat după plata unor restanțe de aproximativ 500.000 de euro. Gaziantep a anunțat oficial că sancțiunea a fost ridicată, iar clubul poate acum să înregistreze noi jucători.

Ridicarea interdicției reprezintă o veste importantă pentru Mirel Rădoi, care își poate completa lotul înaintea noului sezon. Printre jucătorii care urmează să ajungă la Gaziantep se află și Florin Ștefan, cu care a colaborat și la Universitatea Craiova.

Fundașul în vârstă de 29 de ani se afla în negocieri cu formația turcă, însă transferul nu putea fi oficializat din cauza sancțiunii. Acum, mutarea poate fi finalizată, iar Florin Ștefan urmează să fie legitimat la Gaziantep.

Ștefan vine după un sezon excelent la Universitatea Craiova, alături de care a reușit să câștige atât campionatul, cât și Cupa României.

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