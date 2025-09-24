"Nu recomand Miami atât timp cât Messi e acolo. Dezastru". Dezvăluiri dure din culise despre starul argentinian - Antena Sport

Un fotbalist trecut prin MLS nu s-a ferit să vorbească în termeni negativi despre Lionel Messi și despre modul în care este gestionată Inter Miami în acest moment. Jucătorul în cauză a dezvăluit cum argentinianul și tatăl său au pus un monopol asupra clubului la care a ajuns sud-americanul în vara anului 2023.
De când a ajuns la formația din Florida, Messi a cucerit un trofeu, Leagues Cup, chiar în anul în care a venit în SUA.
Dezvăluirile unui fotbalist trecut prin MLS despre Messi
Mateusz Klich, mijlocașul care a jucat cele mai multe meciuri din carieră în tricoul lui Leeds United, a vorbit despre perioada petrecută de el în MLS. În 2023, se alătura celor de la DC United, după care a mai petrecut o jumătate de sezon și la Atlanta United până să revină în această vară în Europa, la Cracovia.
În cadrul unui interviu acordat celor de la Foot Truck, polonezul și-a adus aminte de anii din Statele Unite și de modul în care a văzut-o pe Inter Miami. Klich a spus că nu i-ar recomanda nimănui să meargă la trupa din Florida, acum cât Messi este la echipă, ținând cont de influența imensă pe care o are argentinianul nu doar la nivelul vestiarului, ci a clubului per total.
“Nu recomand Miami atât timp cât Messi e acolo. E un dezastru. Oamenii pleacă, antrenorii și fizioterapeuții pleacă. Din punct de vedere organizatoric, e rău.
Tatăl lui Messi conduce clubul în esență. Toată lumea vorbește spaniolă, iar nimic nu poate fi făcut fără acordul lor. Eu aș recomanda New York. Red Bull are acum un stadion mai bun, dar City își construiește și ea un stadion minunat“, a povestit polonezul.
Messi și Klich s-au confruntat pe teren o singură dată, în mai 2024, însă polonezul a dat peste Inter Miami de trei ori în cariera sa de peste ocean.
