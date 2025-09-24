"Nu recomand Miami atât timp cât Messi e acolo. Dezastru". Dezvăluiri dure din culise despre starul argentinian - Antena Sport

Un fotbalist trecut prin MLS nu s-a ferit să vorbească în termeni negativi despre Lionel Messi și despre modul în care este gestionată Inter Miami în acest moment. Jucătorul în cauză a dezvăluit cum argentinianul și tatăl său au pus un monopol asupra clubului la care a ajuns sud-americanul în vara anului 2023.

De când a ajuns la formația din Florida, Messi a cucerit un trofeu, Leagues Cup, chiar în anul în care a venit în SUA.

Dezvăluirile unui fotbalist trecut prin MLS despre Messi

Mateusz Klich, mijlocașul care a jucat cele mai multe meciuri din carieră în tricoul lui Leeds United, a vorbit despre perioada petrecută de el în MLS. În 2023, se alătura celor de la DC United, după care a mai petrecut o jumătate de sezon și la Atlanta United până să revină în această vară în Europa, la Cracovia.

În cadrul unui interviu acordat celor de la Foot Truck, polonezul și-a adus aminte de anii din Statele Unite și de modul în care a văzut-o pe Inter Miami. Klich a spus că nu i-ar recomanda nimănui să meargă la trupa din Florida, acum cât Messi este la echipă, ținând cont de influența imensă pe care o are argentinianul nu doar la nivelul vestiarului, ci a clubului per total.

“Nu recomand Miami atât timp cât Messi e acolo. E un dezastru. Oamenii pleacă, antrenorii și fizioterapeuții pleacă. Din punct de vedere organizatoric, e rău.