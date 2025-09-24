Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu recomand Miami atât timp cât Messi e acolo. Dezastru". Dezvăluiri dure din culise despre starul argentinian - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | “Nu recomand Miami atât timp cât Messi e acolo. Dezastru”. Dezvăluiri dure din culise despre starul argentinian

“Nu recomand Miami atât timp cât Messi e acolo. Dezastru”. Dezvăluiri dure din culise despre starul argentinian

Andrei Nicolae Publicat: 24 septembrie 2025, 9:47

Comentarii
Nu recomand Miami atât timp cât Messi e acolo. Dezastru. Dezvăluiri dure din culise despre starul argentinian

Lionel Messi, la un antrenament al lui Inter Miami / Profimedia

Un fotbalist trecut prin MLS nu s-a ferit să vorbească în termeni negativi despre Lionel Messi și despre modul în care este gestionată Inter Miami în acest moment. Jucătorul în cauză a dezvăluit cum argentinianul și tatăl său au pus un monopol asupra clubului la care a ajuns sud-americanul în vara anului 2023.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De când a ajuns la formația din Florida, Messi a cucerit un trofeu, Leagues Cup, chiar în anul în care a venit în SUA.

Dezvăluirile unui fotbalist trecut prin MLS despre Messi

Mateusz Klich, mijlocașul care a jucat cele mai multe meciuri din carieră în tricoul lui Leeds United, a vorbit despre perioada petrecută de el în MLS. În 2023, se alătura celor de la DC United, după care a mai petrecut o jumătate de sezon și la Atlanta United până să revină în această vară în Europa, la Cracovia.

În cadrul unui interviu acordat celor de la Foot Truck, polonezul și-a adus aminte de anii din Statele Unite și de modul în care a văzut-o pe Inter Miami. Klich a spus că nu i-ar recomanda nimănui să meargă la trupa din Florida, acum cât Messi este la echipă, ținând cont de influența imensă pe care o are argentinianul nu doar la nivelul vestiarului, ci a clubului per total.

Nu recomand Miami atât timp cât Messi e acolo. E un dezastru. Oamenii pleacă, antrenorii și fizioterapeuții pleacă. Din punct de vedere organizatoric, e rău.

Reclamă
Reclamă

Tatăl lui Messi conduce clubul în esență. Toată lumea vorbește spaniolă, iar nimic nu poate fi făcut fără acordul lor. Eu aș recomanda New York. Red Bull are acum un stadion mai bun, dar City își construiește și ea un stadion minunat“, a povestit polonezul.

Messi și Klich s-au confruntat pe teren o singură dată, în mai 2024, însă polonezul a dat peste Inter Miami de trei ori în cariera sa de peste ocean.

Reacţia unei turiste străine în Biserica Neagră din Braşov. Peste 300.000 de oameni vizitează anual monumentulReacţia unei turiste străine în Biserica Neagră din Braşov. Peste 300.000 de oameni vizitează anual monumentul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
Observator
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației Românești: „Va fi în top!”
Fanatik.ro
După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației Românești: „Va fi în top!”
11:53
Motivul startului de vis din Liga 1 al Universității Craiova: “E primul sezon în care Rotaru face asta”
11:30
Fernando Alonso a vorbit deschis despre retragerea din Formula 1: “Dacă se întâmplă asta, sunt șanse mari”
11:24
Ultraşii FCSB nu au glumit când au anunţat că “s-a terminat prietenia”. Gheorghe Mustaţă, mesaj direct pentru Becali şi jucători
11:08
Scandal la echipa lui Ianis Hagi. Alanyaspor, acuzată că “trântește” meciuri granzilor din Turcia
10:47
Donald Trump așteaptă fanii sportului la Cupa Mondială și la Jocurile Olimpice din SUA: “Sper să veniți”
10:20
Dragoș Nedelcu nu s-a ferit de cuvinte după debutul dezastruos de la Steaua: “M-au lăsat la greu”
Vezi toate știrile
1 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 2 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 3 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor 4 EXCLUSIVLovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia 5 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 6 Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul