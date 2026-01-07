Denis Drăguş are o nouă echipă! Cu cine a bătut palma internaţionalul român - Antena Sport

Denis Drăguş, jucător care a evoluat în prima parte a sezonului la Eyupspor, sub formă de împrumut de la Trabzonspor, şi-a găsit o nouă echipă. Internaţionalul român va evolua tot în Turcia, dar la Gaziantep.

Potrivit informaţiilor Antena Sport, jucătorul s-a înţeles deja cu echipa pe care Marius Şumudică a antrenat-o în trecut, urmând să semneze contractul.

Denis Drăguş s-a înţeles cu Gaziantep

Denis Drăguş va reveni astfel la Gaziantep, echipă la care a mai evoluat în trecut, sub formă de împrumut, de la Standard Liege. În 2023, el ajungea în Turcia sub formă de împrumut de la Standard Liege, după care a fost vândut de belgieni la Trabzonspor, în vara anului 2024.

La Gaziantep, Denis Drăguş se va reîntâlni cu alţi doi fotbalişti români, Alexandru Maxim şi Deian Sorescu, jucători de bază la formaţia din Turcia.

Denis Drăguş a evoluat în 35 de partide pentru Gaziantep, în perioada septembrie 2023 – iulie 2024, reuşind să înscrie 15 goluri şi 2 pase decisive. Prestaţiile de la Gaziantep din acel sezon i-au convins pe cei de la Trabzonspor să plătească în vara anului 2024 suma de 1,7 milioane de euro pentru transferul său de la Standard Liege.