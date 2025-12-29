Portarul lui Dinamo, sub privirile lui Kylian Mbappe la Cupa Africii. Goalkeeper-ul a încasat un gol superb - Antena Sport

Seara de duminică a marcat unul dintre cele mai interesante dueluri din grupele Cupei Africii pe Națiuni, Coasta de Fildeș și Camerun fiind în prim-plan pe gazon. Goalkeeper-ul lui Dinamo, Devis Epassy, a evoluat pentru “leii neîmblânziți” în duelul care a fost urmărit din tribune de Kylian Mbappe și alte staruri din fotbal.
Partida dintre cele două pretendente la titlul continental s-a disputat la Marrakech și s-a încheiat cu la egalitate, scor 1-1. Coasta de Fildeș a marcat prima în minutul 48 prin Franck Kessie, însă reușita fostului mijlocaș de la AC Milan și Barcelona a fost anulată pentru un fault.
Devis Epassy, învins cu un șut superb
La câteva minute distanță, ivorienii au reușit să modifice scorul de pe tabelă fără ca arbitrii VAR să mai intervină. Amad Diallo, jucătorul lui Manchester United, l-a învins pe Epassy cu un șut superb la colțul lung la care portarul lui Dinamo n-a avut nicio șansă.
Unstoppable from Diallo. Definitely the @1xBet_Eng Goal of the Day! 😮💨⚽️#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/rcPC7KsscP
— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 28, 2025
Avantajul campioanei en-titre a Africii nu a durat mult, deoarece Camerun a restabilit egalitatea la cinci minute distanță grație unui autogol al lui Ghislain Konan. Devierea nefericită a stabilit și scorul final al partidei, 1-1, astfel că cele două naționale au rămas pe primele poziții în Grupa F cu un meci rămas de disputat. Ambele au în acest moment patru puncte, fiind urmate de Mozambic (3 pct.) și de Gabon (0 pct.).
La partida dintre Coasta de Fildeș și Camerun a asistat și Kylian Mbappe, care acum câteva zile a fost prezent la turneu la partida dintre Mali și Maroc, unde fusese invitat de prietenul său, Achraf Hakimi. Acum, atacantul Realului a avut șansa să își vadă la treaba țara unde are origini, și anume Camerun, tatăl său având “rădăcini” acolo.
Pe lângă Mbappe, Aurelien Tchouameni și Jules Kounde au fost și ei prezenți la partida din Marrakech. Mijlocașul Realului are și el origini în Camerun, în timp ce fundașul Barcelonei are un “fundal” în altă țară africană, Benin.
African football fans. 👏
Mbappé, Tchouaméni and Koundé, enjoying the Côte d’Ivoire 🇨🇮 vs. Cameroon 🇨🇲 MD2 clash.#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/BzmzffS1Na
— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 28, 2025
