Dezastru: fostul dinamovist, OUT până în 2027!

Jucătorul care pleca de la Dinamo în vară trecută trece prin momente foarte grele, asta după ce a suferit o accidentare gravă şi este aşteptat să revină pe gazăn la începutul anului 2027.

Josue Homawoo a plecat liber de contract de la Dinamo şi, după ce a avut mai multe propuneri, inclusiv din Turcia, a acceptat propunerea venită din partea celor de la Standard Liege. La un antrenament făcut de gruparea belgiană, recent, el s-a accidentat grav şi cel mai probabil o să revină pe gazon după finalul anului 2026.

”Fundașul nostru togolez a suferit, din păcate, o ruptură a tendonului lui Ahile la glezna dreaptă în timpul antrenamentului de miercuri, 13 mai. Perioada estimată de indisponibilitate este între 6 și 8 luni. Îi dorim lui Joshua o recuperare cât mai rapidă”, a fost anunţul celor de la Standard Liege.

Ghinion teribil pentru Homawoo. A suferit o accidentare urâtă

Pentru Josue Homawoo transferul în Belgia a fost până acum unul plin de ghinion, asta pentru că jucătorul din Togo a avut probleme la nivel medical, care l-au ţinut mai multe luni în afara gazonului. Prima dată, în toamnă, fotbalistul african a suferit o comoție cerebrală și o criză de epilepsie și a rămas inconștient pe gazon timp de mai multe minute, însă a lăsat aceste dificultăţi în spate şi a devenit în cele din urmă om de bază pentru belgieni.

În tricoul lui Dinamo, Josue Homawoo a jucat de 62 de ori şi a reuşit, în ultimul său la gruparea bucureşteană, să formeze un cuplu excelent în defensivă cu Kennedy Boateng. plecarea sa de la echipă fiind acoperită însă excelent de bucureşteni cu transferul lui Nikita Stoinov.