Home | Fotbal | Fotbal extern | Dezastru: fostul dinamovist, OUT până în 2027!

Dezastru: fostul dinamovist, OUT până în 2027!

Mihai Alecu Publicat: 20 mai 2026, 20:57 / Actualizat: 20 mai 2026, 22:44

Comentarii
Dezastru: fostul dinamovist, OUT până în 2027!

Fostul jucător de la Dinamo, accidentare gravă la Standard Liege. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Jucătorul care pleca de la Dinamo în vară trecută trece prin momente foarte grele, asta după ce a suferit o accidentare gravă şi este aşteptat să revină pe gazăn la începutul anului 2027.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Josue Homawoo, fostul jucător de la Dinamo, veşti teribile! S-a accidentat şi e aşteptat să revină în 2027

Josue Homawoo a plecat liber de contract de la Dinamo şi, după ce a avut mai multe propuneri, inclusiv din Turcia, a acceptat propunerea venită din partea celor de la Standard Liege. La un antrenament făcut de gruparea belgiană, recent, el s-a accidentat grav şi cel mai probabil o să revină pe gazon după finalul anului 2026.

”Fundașul nostru togolez a suferit, din păcate, o ruptură a tendonului lui Ahile la glezna dreaptă în timpul antrenamentului de miercuri, 13 mai. Perioada estimată de indisponibilitate este între 6 și 8 luni. Îi dorim lui Joshua o recuperare cât mai rapidă”, a fost anunţul celor de la Standard Liege.

Ghinion teribil pentru Homawoo. A suferit o accidentare urâtă

Pentru Josue Homawoo transferul în Belgia a fost până acum unul plin de ghinion, asta pentru că jucătorul din Togo a avut probleme la nivel medical, care l-au ţinut mai multe luni în afara gazonului. Prima dată, în toamnă, fotbalistul african a suferit o comoție cerebrală și o criză de epilepsie și a rămas inconștient pe gazon timp de mai multe minute, însă a lăsat aceste dificultăţi în spate şi a devenit în cele din urmă om de bază pentru belgieni.

În tricoul lui Dinamo, Josue Homawoo a jucat de 62 de ori şi a reuşit, în ultimul său la gruparea bucureşteană, să formeze un cuplu excelent în defensivă cu Kennedy Boateng. plecarea sa de la echipă fiind acoperită însă excelent de bucureşteni cu transferul lui Nikita Stoinov.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: Grindeanu vrea să fie premier acum, într-un guvern cu miniștri doar de la PSD
Observator
SURSE: Grindeanu vrea să fie premier acum, într-un guvern cu miniștri doar de la PSD
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea după nunta de 200.000 de euro. Mirii au ieșit în pierdere
Fanatik.ro
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea după nunta de 200.000 de euro. Mirii au ieșit în pierdere
22:35

LIVE TEXTFreiburg – Aston Villa 0-1, finala Europa League. Youri Tielemans a deschis scorul cu o execuţie de senzaţie!
22:30

Cum “a ajuns” FCSB în finala Europa League dintre Aston Villa şi Freiburg
22:20

Mihai Stoica, verdict necruţător pentru Universitatea Craiova: “Zero şanse”
22:14

FotoShow de senzaţie înaintea startului finalei Europa League! Imagini impresionante
21:52

Luis Enrique a felicitat-o pe Arsenal, după titlul cucerit în Premier League! La ce capitol sunt “tunarii” cei mai buni din lume
21:34

FotoSoFi Stadium: Arena din Los Angeles, cea mai nouă de la World Cup 2026, este cea mai scumpă din lume
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 5 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma 6 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an”
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român