Primul transfer important făcut de Dan Șucu! Mutare de 8 milioane de euro - Antena Sport

Dan Şucu la un meci al formaţiei sale din Serie A, Genoa / Profimedia Images

Dan Șucu face un transfer important la Genoa. Mutarea a fost anunțată pe site-ul oficial al clubului. Italienii l-au achiziționat pe Alexandro Amorim, pentru care patronul român a plătit nu mai puțin de 8.000.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Genoa CFC anunță că a finalizat cu FC Alverca achiziția definitivă a drepturilor de performanță sportivă ale mijlocașului Alexsandro Amorim de Freitas. Acesta a ales numărul 4 la tricou. Născut pe 18/05/2005 la Fortaleza, Alex este un mijlocaș care știe să combine calitatea cu cantitatea printr-un spirit de sacrificiu și apartenență, valori care reprezintă perfect ADN-ul genovez.

În ciuda vârstei tinere, a demonstrat deja autoritate, tehnică și viziune în prima ligă portugheză, jucând 21 de meciuri în acest sezon și marcând 2 goluri. Cariera sa a început în Brazilia, la juniorii Fortaleza EC, unde a semnat primul său contract profesionist în 2022.

În anul următor, a debutat în prima echipă într-un meci din Copa do Brasil și, înainte de a pleca peste Ocean, a petrecut jumătate de sezon împrumutat la Athletic Club. În vara anului 2025, s-a alăturat echipei Alverca. Bine ai venit la Genoa, Alex!”, este mesajul de pe site-ul oficial.

Născut la Fortaleza, Amorim a fost una dintre revelaţiile sezonului recent încheiat din Primeira Liga, bifând 21 de apariţii pentru Alverca, echipă proaspăt promovată, şi reuşind două goluri din postura de mijlocaş central. Evoluţiile sale mature şi constante au atras rapid atenţia mai multor cluburi europene.