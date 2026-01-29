Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Primul transfer important făcut de Dan Șucu! Mutare de 8 milioane de euro - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Primul transfer important făcut de Dan Șucu! Mutare de 8 milioane de euro

Primul transfer important făcut de Dan Șucu! Mutare de 8 milioane de euro

Radu Constantin Publicat: 29 ianuarie 2026, 12:39

Comentarii
Primul transfer important făcut de Dan Șucu! Mutare de 8 milioane de euro

Dan Şucu la un meci al formaţiei sale din Serie A, Genoa / Profimedia Images

Dan Șucu face un transfer important la Genoa. Mutarea a fost anunțată pe site-ul oficial al clubului. Italienii l-au achiziționat pe Alexandro Amorim, pentru care patronul român a plătit nu mai puțin de 8.000.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Genoa CFC anunță că a finalizat cu FC Alverca achiziția definitivă a drepturilor de performanță sportivă ale mijlocașului Alexsandro Amorim de Freitas. Acesta a ales numărul 4 la tricou. Născut pe 18/05/2005 la Fortaleza, Alex este un mijlocaș care știe să combine calitatea cu cantitatea printr-un spirit de sacrificiu și apartenență, valori care reprezintă perfect ADN-ul genovez.

În ciuda vârstei tinere, a demonstrat deja autoritate, tehnică și viziune în prima ligă portugheză, jucând 21 de meciuri în acest sezon și marcând 2 goluri. Cariera sa a început în Brazilia, la juniorii Fortaleza EC, unde a semnat primul său contract profesionist în 2022.

În anul următor, a debutat în prima echipă într-un meci din Copa do Brasil și, înainte de a pleca peste Ocean, a petrecut jumătate de sezon împrumutat la Athletic Club. În vara anului 2025, s-a alăturat echipei Alverca. Bine ai venit la Genoa, Alex!”, este mesajul de pe site-ul oficial.

Născut la Fortaleza, Amorim a fost una dintre revelaţiile sezonului recent încheiat din Primeira Liga, bifând 21 de apariţii pentru Alverca, echipă proaspăt promovată, şi reuşind două goluri din postura de mijlocaş central. Evoluţiile sale mature şi constante au atras rapid atenţia mai multor cluburi europene.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Observator
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Ce alimente sănătoase consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo. Cum se menține în formă, de fapt, Georgina Rodriguez
Fanatik.ro
Ce alimente sănătoase consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo. Cum se menține în formă, de fapt, Georgina Rodriguez
14:37
Cine este antrenorul care se pregătește să preia Real Madrid. Au început negocierile
14:21
Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala de la Australian Open 2026. Victorii clare în semifinale
14:13
“S-a minunat şi el când a aflat”. Impresarul lui Radu Drăguşin, noi detalii despre viitorul românului la Tottenham
14:07
De pe locul 11 în clasament, Gigi Becali amenință Dinamo, Rapid și Craiova: “Le vor sări fulgii”
13:43
„The Gold”, serialul BAFTA cu Hugh Bonneville, este disponibil acum în AntenaPLAY
13:38
VIDEOLeBron James, în lacrimi după meciul cu Cleveland Cavaliers. Anunţ despre retragere al starului de la Lakers
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul