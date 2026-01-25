Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Genoa, victorie mare! Trupa lui Dan Şucu a revenit după ce era condusă cu 2-0 de Bologna - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Genoa, victorie mare! Trupa lui Dan Şucu a revenit după ce era condusă cu 2-0 de Bologna

Genoa, victorie mare! Trupa lui Dan Şucu a revenit după ce era condusă cu 2-0 de Bologna

Radu Constantin Publicat: 25 ianuarie 2026, 18:09

Comentarii
Genoa, victorie mare! Trupa lui Dan Şucu a revenit după ce era condusă cu 2-0 de Bologna

Dan Şucu la un meci al formaţiei Genoa / Profimedia Images

Genoa a reuşit o victorie mare, cu Bologna, scor 3-2. Formaţia patronată de Dan Şucu era condusă cu 2-0 pe propriul teren, până în minutul 62. A urmat un cartonaş roşu luat de Skorupski, iar cu avantajul unui om în plus Genoa a început să forţeze.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prima reuşită a venit prin Ruslav Malinovskyi, care a tras de la 30 de metri, din lovitură liberă. Ekuban a însris şi el, pentru ca golul trei să vină în minutul 90+1 prin Junior Messias.

Victoria reuşită de Genoa este una nesperată din privinţa evitării retrogradării. Trupa patronată de Dan Şucu a ajuns pe locul 13 în clasament, cu 23 de puncte. Genoa a reuşit să ajungă la cinci meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, dar urmează două meciuri grele, cu Lazio – în deplasare, şi acasă – cu Napoli.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Observator
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”
Fanatik.ro
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”
19:09
VIDEOBenfica – Estrela Amadora, 20:00, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, titular în meciul cu echipa lui Jose Mourinho
18:51
VideoGică Popescu, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei!
18:40
Gloria Bistriţa – Gyor 22-27. Româncele, învinse în Liga Campionilor după ce au condus la pauză
18:32
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru derby-ul cu CFR Cluj
18:22
“O gură de oxigen” Reacţia lui Gică Popescu după victoria Farului la Ploieşti! Ce a spus de transferuri
18:17
FCSB – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci crucial pentru play-off. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 5 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul 6 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez!
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia