Genoa, victorie mare! Trupa lui Dan Şucu a revenit după ce era condusă cu 2-0 de Bologna - Antena Sport

Genoa a reuşit o victorie mare, cu Bologna, scor 3-2. Formaţia patronată de Dan Şucu era condusă cu 2-0 pe propriul teren, până în minutul 62. A urmat un cartonaş roşu luat de Skorupski, iar cu avantajul unui om în plus Genoa a început să forţeze.

Prima reuşită a venit prin Ruslav Malinovskyi, care a tras de la 30 de metri, din lovitură liberă. Ekuban a însris şi el, pentru ca golul trei să vină în minutul 90+1 prin Junior Messias.

Victoria reuşită de Genoa este una nesperată din privinţa evitării retrogradării. Trupa patronată de Dan Şucu a ajuns pe locul 13 în clasament, cu 23 de puncte. Genoa a reuşit să ajungă la cinci meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, dar urmează două meciuri grele, cu Lazio – în deplasare, şi acasă – cu Napoli.