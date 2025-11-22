Racoviţan, cel mai slab de pe teren pentru Rakow. A provocat un penalty - Antena Sport

Titularizarea lui Bogdan Racoviţan a fost surpriza lui Mircea Lucescu cu Bosnia, dar jucătorul nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor. Revenit la echipa de club, fundaşul a comis-o grav în Polonia.

Bogdan Racoviţan a fost titular pentru Rakow în meciul cu Piast, pierdut cu 1-3. În minutul 70, românul a provocat un penalty, după ce a lovit cu mâna mingea în careu. Faza a fost verificată la VAR, dar penalty-ul a fost clar!

Racovițan a fost notat cu 5,6 pe FlashScore, practic cea mai slabă notă dintre toți jucătorii. Adversara de la care Rakow a luat bătaie se afla pe ultimul loc în clasament până la acest meci.