Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK. Anunțul din Grecia: “Sfârșitul unei ere”

Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK. Acesta este anunțul făcut de presa din Grecia. Tehnicianul român ar urma să antreneze pe Al-Sadd, echipă unde l-ar putea înlocui pe Roberto Mancini.

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”Sfârșitul unei ere: Au mai rămas doar formalitățile pentru `divorțul` dintre PAOK și Lucescu!”, au scris cei de la Gazetta.gr

”Răzvan Lucescu este pe punctul de a deveni istorie pe banca lui PAOK FC, cu un an înainte de expirarea contractului său. După mai multe discuții cu Ivan Savvidis, cele două părți au ajuns la o decizie comună de a se despărți, punând capăt unuia dintre cele mai de succes cicluri din istoria clubului.

După cinci ani în al doilea său mandat și aproape șapte ani în total pe banca `Vulturului bicefal`, antrenorul român în vârstă de 57 de ani pleacă de la stadionul Toumba Stadium ca cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK.

Discuțiile purtate în ultimele zile cu Ivan Savvidis au dus la un acord pentru încetarea colaborării, deși contractul lui Răzvan Lucescu era valabil până în vara anului 2027”, au mai scris jurnaliștii eleni.