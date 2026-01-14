Răzvan Lucescu, victorie uriaşă! S-a calificat în semifinalele Cupei Greciei după ce PAOK a învins-o pe Olympiacos - Antena Sport

Răzvan Lucescu s-a calificat alături de PAOK Salonic, după victoria de pe terenul lui Olympiacos, scor 2-0, din sferturile de finală ale Cupei Greciei.
Echipa pregătită de fostul selecţioner al României a rezolvat partida de la Pireu încă din primul sfert de oră. Mythou şi Ozdoev au marcat golurile care au trimis-o pe PAOK în semifinale.
PAOK Salonic s-a calificat în semifinalele Cupei Greciei
În minutul 7, Mythous a deschis scorul pentru oaspeţi, din pasa lui Zivkovic. Tot mijlocaşul sârb a pasat decisiv şi la reuşita de 2-0 a lui Ozdoev, care a marcat cu un şut superb din interiorul careului.
Olympiacos a alergat după revenire, dar posesia superioară, de 59%, nu i-a fost de folos. Din cele 18 şuturi expediate de jucătorii lui Medilibar, doar două au fost pe spaţiul porţii.
PAOK Salonic traversează o formă foarte bună. Succesul din Cupa Greciei a fost al cincilea la rând pentru echipa lui Răzvan Lucescu în toate competiţiile, care a pierdut ultima oară acum fix o lună, pe 14 decembrie, pe terenul lui Atromitos. Tot Atromitos este echipa de care PAOK a trecut în sferturile Cupei Greciei.
Răzvan Lucescu îşi va afla adversara din semifinalele Cupei Greciei miercuri seară, atunci când Panathinaikos o va întâlni pe Aris. Cealaltă semifinală din Cupa Greciei va fi Levadiaos – OFI Crete.
Pentru PAOK Salonic urmează acum meciul cu OFI Crete din campionat, după care va primi vizita lui Betis Sevilla, în Europa League.
Victoria din Cupa Greciei în faţa lui Olympiacos este foarte bună şi pentru moralul jucătorilor lui Răzvan Lucescu. În campionat, după 16 etape, PAOK este pe locul 2, la un singur punct în spatele lui Olympiacos.
