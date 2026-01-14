Răzvan Lucescu, victorie uriaşă! S-a calificat în semifinalele Cupei Greciei după ce PAOK a învins-o pe Olympiacos - Antena Sport

Răzvan Lucescu s-a calificat alături de PAOK Salonic, după victoria de pe terenul lui Olympiacos, scor 2-0, din sferturile de finală ale Cupei Greciei.

Echipa pregătită de fostul selecţioner al României a rezolvat partida de la Pireu încă din primul sfert de oră. Mythou şi Ozdoev au marcat golurile care au trimis-o pe PAOK în semifinale.

PAOK Salonic s-a calificat în semifinalele Cupei Greciei

În minutul 7, Mythous a deschis scorul pentru oaspeţi, din pasa lui Zivkovic. Tot mijlocaşul sârb a pasat decisiv şi la reuşita de 2-0 a lui Ozdoev, care a marcat cu un şut superb din interiorul careului.

Olympiacos a alergat după revenire, dar posesia superioară, de 59%, nu i-a fost de folos. Din cele 18 şuturi expediate de jucătorii lui Medilibar, doar două au fost pe spaţiul porţii.

PAOK Salonic traversează o formă foarte bună. Succesul din Cupa Greciei a fost al cincilea la rând pentru echipa lui Răzvan Lucescu în toate competiţiile, care a pierdut ultima oară acum fix o lună, pe 14 decembrie, pe terenul lui Atromitos. Tot Atromitos este echipa de care PAOK a trecut în sferturile Cupei Greciei.