"Am avut un sentiment foarte ciudat" Reacţia lui Răzvan Lucescu după calificarea dramatică în sferturile Cupei - Antena Sport

“Am avut un sentiment foarte ciudat” Reacţia lui Răzvan Lucescu după calificarea dramatică în sferturile Cupei

Bogdan Stănescu Publicat: 7 ianuarie 2026, 10:10

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci al lui PAOK / Profimedia Images

Răzvan Lucescu (56 de ani) a reacţionat, la finalul partidei dramatice pe care PAOK a disputat-o cu Atromitos în Cupa Greciei. PAOK s-a calificat în sferturile Cupei Greciei, dar mai greu decât se aştepta oricine. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu s-a impus la loviturile de departajare.

După timpul regulamentar, a fost 1-1. Atromitos a deschis scorul, în minutul 52, prin Baku, iar două minute mai târziu Zivkovic a egalat pentru echipa lui Răzvan Lucescu. După cele 90 de minute s-a trecut direct la loviturile de departajare.

Răzvan Lucescu, după ce PAOK s-a calificat în sferturile Cupei la loviturile de departajare: “Credeam că vom câștiga mai ușor”

“Credeam că vom câștiga mai ușor. Poate că așa trebuie să fie, să câștigăm cu greu, pentru că asta este natura echipei PAOK. În meciul de astăzi (n.r: marți, 6 ianuarie) am avut 9-10 ocazii excelente. Poate că am fost mai relaxați din punct de vedere mental. Ce contează este calificarea.

Am avut un sentiment foarte ciudat pe parcursul acestui meci. Le-am cerut jucătorilor mei să execute lovituri de pedeapsă după antrenament.

(n.r.: Despre cum a ales jucătorii care să execute penalty-urile) Nu pot să-i spun cuiva să execute. Ei înșiși au decis cine va executa. Asta este cel mai important lucru”, a declarat Răzvan Lucescu, citat de gazzetta.gr.

Pentru echipa lui Răzvan Lucescu au marcat de la punctul cu var Michailidis, Kenny, Kedziora, Taison şi Giakoumakis, în timp ce pentru Atromitos au înscris Tsamakis, Garcia, Palmezano şi Mansur, iar Karamanis a ratat. În sferturile Cupei Greciei PAOK se va duela cu Olympiacos, campioana Greciei din sezonul trecut.

În campionat PAOK e pe locul 3 după 15 etape disputate, cu 35 de puncte. Lider e AEK Atena, cu 37 de puncte, iar pe 2 e campioana Olympiacos, cu 36 de puncte.

1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă 3 Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB 4 Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului 5 E gata! Cu ce club din Liga 1 semnează Andrei Coubiș 6 Oţelul Galaţi şi-a vândut atacantul în Polonia. Suma de transfer
