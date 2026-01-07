"Am avut un sentiment foarte ciudat" Reacţia lui Răzvan Lucescu după calificarea dramatică în sferturile Cupei - Antena Sport

Răzvan Lucescu (56 de ani) a reacţionat, la finalul partidei dramatice pe care PAOK a disputat-o cu Atromitos în Cupa Greciei. PAOK s-a calificat în sferturile Cupei Greciei, dar mai greu decât se aştepta oricine. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu s-a impus la loviturile de departajare.

După timpul regulamentar, a fost 1-1. Atromitos a deschis scorul, în minutul 52, prin Baku, iar două minute mai târziu Zivkovic a egalat pentru echipa lui Răzvan Lucescu. După cele 90 de minute s-a trecut direct la loviturile de departajare.

Răzvan Lucescu, după ce PAOK s-a calificat în sferturile Cupei la loviturile de departajare: “Credeam că vom câștiga mai ușor”

“Credeam că vom câștiga mai ușor. Poate că așa trebuie să fie, să câștigăm cu greu, pentru că asta este natura echipei PAOK. În meciul de astăzi (n.r: marți, 6 ianuarie) am avut 9-10 ocazii excelente. Poate că am fost mai relaxați din punct de vedere mental. Ce contează este calificarea.

Am avut un sentiment foarte ciudat pe parcursul acestui meci. Le-am cerut jucătorilor mei să execute lovituri de pedeapsă după antrenament.

(n.r.: Despre cum a ales jucătorii care să execute penalty-urile) Nu pot să-i spun cuiva să execute. Ei înșiși au decis cine va executa. Asta este cel mai important lucru”, a declarat Răzvan Lucescu, citat de gazzetta.gr.