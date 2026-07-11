Lisav Eissat, prezentat oficial la noua sa echipă! Românul debutat de Mircea Lucescu va juca în Anglia

Lisav Eissat a făcut un pas important în cariera sa de fotbalist profesionist și a fost prezentat oficial în calitate de jucător al englezilor de la Bristol City, formație din liga secundă.

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Stoperul debutat la echipa națională de regretatul Mircea Lucescu a fost cumpărat de la Maccabi Haifa în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro.

Lisav Eissat, prezentat oficial de Bristol City

Dorit și de Dinamo București în trecut, Lisav Eissat a făcut pasul către un campionat mai puternic, după ce a fost transferat de englezii de la Bristol City, formație care evoluează în eșalonul secund.

Stoperul care a fost debutat la echipa națională de marele Mircea Lucescu a fost cumpărat în schimbul a 2,5 milioane de euro, iar vineri noapte a avut loc și prezentarea oficială.

„Abia aștept. Am urmărit Championship și fotbalul din Premier League. Intensitatea este bună, stilul, similar cu al meu”, au fost primele cuvinte ale românului.