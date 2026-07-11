Home | Fotbal | Fotbal extern | Lisav Eissat, prezentat oficial la noua sa echipă! Românul debutat de Mircea Lucescu va juca în Anglia
VIDEO

Lisav Eissat, prezentat oficial la noua sa echipă! Românul debutat de Mircea Lucescu va juca în Anglia

Daniel Işvanca Publicat: 11 iulie 2026, 8:06

Comentarii
Lisav Eissat, prezentat oficial la noua sa echipă! Românul debutat de Mircea Lucescu va juca în Anglia

Lisav Eissat / bcfc.co.uk

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Lisav Eissat a făcut un pas important în cariera sa de fotbalist profesionist și a fost prezentat oficial în calitate de jucător al englezilor de la Bristol City, formație din liga secundă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stoperul debutat la echipa națională de regretatul Mircea Lucescu a fost cumpărat de la Maccabi Haifa în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro.

Lisav Eissat, prezentat oficial de Bristol City

Dorit și de Dinamo București în trecut, Lisav Eissat a făcut pasul către un campionat mai puternic, după ce a fost transferat de englezii de la Bristol City, formație care evoluează în eșalonul secund.

Stoperul care a fost debutat la echipa națională de marele Mircea Lucescu a fost cumpărat în schimbul a 2,5 milioane de euro, iar vineri noapte a avut loc și prezentarea oficială.

„Abia aștept. Am urmărit Championship și fotbalul din Premier League. Intensitatea este bună, stilul, similar cu al meu”, au fost primele cuvinte ale românului.

Reclamă
Reclamă

Spitalul care salvează pacienţii cu cancer printr-o tehnologie unică, deşi aşteaptă noua clădire de 20 de aniSpitalul care salvează pacienţii cu cancer printr-o tehnologie unică, deşi aşteaptă noua clădire de 20 de ani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Maşinile electrice SH, mai ieftine şi cu 20.000 de euro. Cât costă şi cum verifici bateria
Observator
Maşinile electrice SH, mai ieftine şi cu 20.000 de euro. Cât costă şi cum verifici bateria
Transfer senzațional pentru Dan Șucu! L-a prezentat oficial pe atacantul care a rupt plasele în Austria
Fanatik.ro
Transfer senzațional pentru Dan Șucu! L-a prezentat oficial pe atacantul care a rupt plasele în Austria
3:19

Luis de la Fuente se gândește la meciul cu Franța, din semifinalele Campionatului Mondial! Cum a descris naționala lui Deschamps
3:09

Când se joacă marea semifinală Franța – Spania, de la Campionatul Mondial 2026
1:40

Thibaut Courtois putea continua meciul Spania – Belgia 2-1: “Antrenorul a decis să mă scoată”. Ce a zis despre gafa lui Lammens
1:01

VideoFanii Spaniei au declanşat “nebunia” în Piaţa Antena World Cup după calificarea ibericilor în semifinalele CM
0:26

Verdictul specialistului după faza controversată din Spania – Belgia 2-1
0:22

Trei concluzii după Spania – Belgia 2-1: „La Roja”, autoritară și calmă, și sfârșitul unei generații
Vezi toate știrile
1 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 2 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 3 Pare incredibil, dar e adevărat! Au apărut datele: cât timp merge Leo Messi în timpul meciurilor 4 Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare 5 Lovitură înainte de Spania – Belgia! Clubul care nu lasă un jucător să intre pe teren la un sfert de Mondial 6 Lovitură în Italia! Jucătorii urmăriți de Dinamo și FCSB, transfer la pachet pentru 1.500.000 de euro
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!
FIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul MondialFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial