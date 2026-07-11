Fanii lui Real Oviedo, nemulţumiţi de aducerea lui Işfan de la Farul: “Paraschiv 2.0”

Fanii lui Real Oviedo au criticat transferul lui Alexandru Işfan (26 de ani) de la Farul. 200 de mii de euro îi plăteşte formaţia aflată în liga a 2-a spaniolă lui Farul pentru transferul lui Işfan. Jucătorul e cotat la 750.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

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Işfan devine al patrulea fotbalist român care evoluează la Real Oviedo, după Marius Lăcătuş, Horaţiu Moldovan şi Daniel Paraschiv. Suporterii echipei spaniole au comparat transferul său cu cel al atacantului Daniel Paraschiv, care a evoluat sezonul trecut la Rapid.

Fanii lui Real Oviedo critică aducerea lui Alexandru Işfan: “Un atacant de top pentru campionatele regionale”

„Paraschiv 2.0”, „29 de goluri în 253 de meciuri. Un atacant de top pentru campionatele regionale”, „Se pare că nu am învățat nimic după transferul lui Paraschiv”, „Aceleași greșeli ca pe vremuri, dar acum în liga a doua!” şi „Ne plac la nebunie experimentele” au fost câteva dintre reacţiile negative ale fanilor lui Real Oviedo, de pe reţelele sociale.

11 goluri şi 4 assist-uri a reuşit Alexandru Işfan, sezonul trecut, pentru Farul în Liga 1. CS Mioveni, FC Argeş, Universitatea Craiova, Petrolul şi Gloria Buzău sunt echipele la care a mai jucat Işfan în trecut. E prima experienţă în afara ţării pentru atacantul născut la Mioveni.

Alexandru Işfan, prezentat oficial de Real Oviedo

Alexandru Işfan a fost prezentat oficial sâmbătă la formaţia spaniolă Real Oviedo, care va juca din sezonul viitor în liga a doua spaniolă.