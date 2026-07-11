Fanii lui Real Oviedo, nemulţumiţi de aducerea lui Işfan de la Farul: “Paraschiv 2.0”

Fanii lui Real Oviedo au criticat transferul lui Alexandru Işfan (26 de ani) de la Farul. 200 de mii de euro îi plăteşte formaţia aflată în liga a 2-a spaniolă lui Farul pentru transferul lui Işfan. Jucătorul e cotat la 750.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.
Işfan devine al patrulea fotbalist român care evoluează la Real Oviedo, după Marius Lăcătuş, Horaţiu Moldovan şi Daniel Paraschiv. Suporterii echipei spaniole au comparat transferul său cu cel al atacantului Daniel Paraschiv, care a evoluat sezonul trecut la Rapid.
Fanii lui Real Oviedo critică aducerea lui Alexandru Işfan: “Un atacant de top pentru campionatele regionale”
„Paraschiv 2.0”, „29 de goluri în 253 de meciuri. Un atacant de top pentru campionatele regionale”, „Se pare că nu am învățat nimic după transferul lui Paraschiv”, „Aceleași greșeli ca pe vremuri, dar acum în liga a doua!” şi „Ne plac la nebunie experimentele” au fost câteva dintre reacţiile negative ale fanilor lui Real Oviedo, de pe reţelele sociale.
11 goluri şi 4 assist-uri a reuşit Alexandru Işfan, sezonul trecut, pentru Farul în Liga 1. CS Mioveni, FC Argeş, Universitatea Craiova, Petrolul şi Gloria Buzău sunt echipele la care a mai jucat Işfan în trecut. E prima experienţă în afara ţării pentru atacantul născut la Mioveni.
Alexandru Işfan, prezentat oficial de Real Oviedo
Alexandru Işfan a fost prezentat oficial sâmbătă la formaţia spaniolă Real Oviedo, care va juca din sezonul viitor în liga a doua spaniolă.
“Bine ai venit, Alexandru Ișfan!
Real Oviedo a ajuns la un acord cu Farul Constanța pentru transferul fotbalistului Alexandru Ișfan, care devine noul jucător al clubului până în iunie 2028.
Născut pe 31 ianuarie 2000 (26 de ani), la Mioveni, România, Alexandru a jucat în întreaga carieră în țara natală, evoluând pentru mai multe echipe din SuperLiga României.
Noul atacant al alb-albaștrilor este stângaci și are o înălțime de 1,87 metri. Ișfan vine de la Farul Constanța, formație pentru care a jucat în sezonul trecut 40 de meciuri, marcând 11 goluri și oferind 4 pase decisive.
După efectuarea vizitei medicale la Spitalul Clínica Asturias, Alexandru Ișfan se va alătura lotului pregătit de antrenorul Julián Calero și va intra în programul de pregătire al echipei pentru noul sezon”, a transmis Real Oviedo, pe reţelele sociale.
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