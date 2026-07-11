Cu cine a ajuns să semneze Kurt Zouma la 6 luni după ce CFR l-a dat afară? Fabrizio Romano a făcut anunțul

Kurt Zouma, jucătorul care în 2021 câștiga Champions League alături de Chelsea și care sezonul trecut era dat afară de CFR patru luni, și-a schimbat din nou echipa. După ce nu a apucat să evolueze niciun minut pentru Al-Wasl (Emiratele Arabe Unite), fundașul francez a ajuns să semneze cu un club nou-promovat în liga a doua din aceeași țară.
Kurt Zouma a ajuns într-un punct critic al carierei sale. Anul trecut, CFR îl transfera în septembrie și se anunța o mare lovitură din Liga 1, însă s-a dovedit a fi o “țeapă” primită de clubul din Gruia, care l-a folosit pe francez în doar patru meciuri, după care s-a descotorosit de el în ianuarie.
Zouma a ajuns în liga a doua din Emiratele Arabe Unite
Ulterior, Zouma a semnat cu o formație din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite, Al-Wasl, însă în Golf situația a stat și mai rău pentru jucătorul de 31 de ani. Acolo, fostul câștigător de UCL nu a bifat niciun minut, motiv pentru care a decis din nou să schimbe mediul.
Recent, Fabrizio Romano a anunțat că Zouma s-a înțeles cu o altă formație din EAU, mai exact cu cei de la Palm City FC, care la finalul sezonului trecut a promovat din liga a treia în al doilea eșalon al fotbalului din emirate. Jurnalistul italian a catalogat mutarea drept o metodă din partea stoperului francez de a încerca “un nou capitol” în țara din Golf.
În prezent, Zouma valorează 3 milioane de euro pe transfermarkt.com, cu mult sub cota maximă pe care o înregistra acum aproximativ șase ani, când evolua la Chlesea.
🚨🇦🇪 Kurt Zouma to Palm City, here we go! Deal done for the defender to try new chapter in UAE. pic.twitter.com/eW2GLRUBi9
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026
Palmaresul lui Kurt Zouma e unul impresionant
Zouma a cucerit în 2021 alături de Chelsea cel mai important trofeu european inter-cluburi, Liga Campionilor, după o finală contra lui Manchester City. De asemenea, francezul mai are și două titluri alături de londonezi, dar și o Supercupă a Europei și o Cupă a Ligii.
Fotbalistul de 31 de ani a mai cucerit de-a lungul timpului o Cupă a Ligii Franței alături de Saint-Etienne și o ediție de Conference League alături de West Ham.
La nivel de națională, Zouma a adunat 11 selecții și are și un gol, plus un trofeu de Liga Națiunilor în palmares.
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