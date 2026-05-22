Alexandru Maxim continuă alături de Mirel Rădoi! Decizia luată de jucător și sacrificiul făcut pentru a rămâne

Ajuns la vârsta de 35 de ani, Alexandru Maxim nu ia în calcul retragerea din activitate. Mai mult decât atât, acesta va continua în tricoul celor de la Gaziantep, în ciuda problemelor financiare cu care se confruntă clubul.

Jucătorul cu cele mai multe apariții din istoria formației din Turcia a acceptat inclusiv o reducere substanțială a salariului începând din sezonul următor.

Alexandru Maxim, salariu aproape la jumătate din sezonul următor la Gaziantep

Alexandru Maxim este jucătorul cu cele mai multe apariții strânse în tricoul celor de la Gaziantep, iar fotbalistul este decis să facă orice sacrificiu pentru a continua să evolueze la gruparea din Turcia.

Concret, potrivit presei din „Țara Semilunii”, contractul acestuia s-a prelungit automat, după ce Maxim a adunat cel puțin 25 de apariții în acest sezon.

Mai mult decât atât, jucătorul de 35 de ani a acceptat și o micșorare salarială de aproape jumătate de milion de euro, doar pentru a rămâne la Gaziantep.