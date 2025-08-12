Dennis Man, primit ca un superstar de fanii lui PSV Eindhoven! Ce i-a transmis românul postului ESPN - Antena Sport

Închide meniul
Dennis Man, primit ca un superstar de fanii lui PSV Eindhoven! Ce i-a transmis românul postului ESPN

Publicat: 12 august 2025, 18:33

Dennis Man a efectuat deja primul antrenament la PSV / Facebook PSV

Dennis Man a fost aşteptat de numeroşi fani ai lui PSV Eindhoven la primul antrenament pe care l-a efectuat alături de formaţia olandeză.

Suporterii campioanei Olandei l-au aplaudat în picioare pe internaţionalul român.

Dennis Man, aplaudat în picioare de fanii lui PSV la primul antrenament de la transferul la campioana Olandei

Dennis Man a dat un interviu pentru ESPN Olanda, mărturisind că, în momentul în care a fost abordat de Eindhoven pentru transfer, a zis DA din prima.

(n.r: De ce ai ales PSV?) Pentru că este un club grozav, care luptă în fiecare an pentru trofee.

(n.r: Când te-a abordat PSV cum a fost, ceva în genul «trebuie să îmi dau această şansă»?) Da, nu m-am gândit de două ori. Am spus direct DA, hai să o facem. E o mare oportunitate să fiu aici şi sper să fac o treabă grozavă”, a declarat Dennis Man pentru ESPN Olanda.

Dennis Man, prezentat oficial la PSV! Anunțul campioanei Olandei

Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV. Internaționalul român de 26 de ani a semnat cu campioana Olandei, alături de care va evolua în Champions League.  

Dennis Man a efectuat vizita medicală la PSV luni, iar la o zi distanță a fost prezentat oficial la formația olandeză. El a semnat un contract valabil până în vara lui 2029.  

Un nou băiat (n.r. Man) în oraș. Bine ai venit la Eindhoven, Dennis”, a anunțat PSV, pe conturile oficiale de socializare. 

PSV l-a achiziționat pe Dennis Man de la Parma Calcio 1913, cu efect imediat. Extrema stânga în vârstă de 26 de ani a semnat un contract pe patru sezoane la Eindhoven și va fi prezentat marți dimineață în cadrul antrenamentului deschis de la Philips Stadium”, a anunțat PSV, pe site-ul oficial. 

Dennis Man va purta tricoul cu numărul 27 la PSV. Internaționalul român a jucat cu numărul 98 la Parma, în sezoanele precedente.

Ce salariu va avea Dennis Man la PSV 

Dennis Man va avea un salariu de 1,7 milioane de euro și va intra direct în topul veniturilor la PSV. Asta în condiţiile în care cel mai mare venit îi aparține lui Sergino Dest, care este remunerat cu 3,92 milioane de euro anual. 

Topul salariilor la PSV: 

  • Dest – 3.92 milioane de euro anual 
  • Pepi – 2,35 milioane de euro 
  • Til – 2.35 milioane de euro 
  • Schouten – 1,96 milioane de euro 
  • Veerman – 1,96 milioane de euro 
  • Man – 1,7 milioane de euro 

 

 

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
