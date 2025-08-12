Dennis Man, primit ca un superstar de fanii lui PSV Eindhoven! Ce i-a transmis românul postului ESPN - Antena Sport

Dennis Man a fost aşteptat de numeroşi fani ai lui PSV Eindhoven la primul antrenament pe care l-a efectuat alături de formaţia olandeză.

Suporterii campioanei Olandei l-au aplaudat în picioare pe internaţionalul român.

Dennis Man a dat un interviu pentru ESPN Olanda, mărturisind că, în momentul în care a fost abordat de Eindhoven pentru transfer, a zis DA din prima.

“(n.r: De ce ai ales PSV?) Pentru că este un club grozav, care luptă în fiecare an pentru trofee.

(n.r: Când te-a abordat PSV cum a fost, ceva în genul «trebuie să îmi dau această şansă»?) Da, nu m-am gândit de două ori. Am spus direct DA, hai să o facem. E o mare oportunitate să fiu aici şi sper să fac o treabă grozavă”, a declarat Dennis Man pentru ESPN Olanda.