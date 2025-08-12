Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizie definitivă în privinţa lui Ianis Hagi! Ce au anunţat polonezii despre tricolor - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Decizie definitivă în privinţa lui Ianis Hagi! Ce au anunţat polonezii despre tricolor

Decizie definitivă în privinţa lui Ianis Hagi! Ce au anunţat polonezii despre tricolor

Gabriel Zamfirescu Publicat: 12 august 2025, 20:04

Comentarii
Decizie definitivă în privinţa lui Ianis Hagi! Ce au anunţat polonezii despre tricolor

Ianis Hagi, în timpul unui meci al României / Profimedia

Decizie definitivă în privinţa lui Ianis Hagi! S-a aflat ce au anunţat polonezii despre tricolor, după mai multe runde de negocieri între cele două părţi. Internaţionalul român este liber de contract de peste două luni de zile după ce şi-a terminat contractul cu scoţienii de la Rangers.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Hagi a fost dorit de Edi Iordănescu la Legia Varşovia, dar negocierile dintre cele două părţi au picat definitiv. Polonezii nu au fost de acord cu pretenţiile financiare ale jucătorului.

Ianis Hagi, fără echipă de peste două luni

După 5 ani, Ianis Hagi a plecat de la Rangers și vrea să înceapă o nouă provocare. Au existat mai multe zvonuri în ultimele săptămâni, dar internaționalul român a preferat să mai aștepte pentru a prinde un contract pe placul său. Semnarea unei înţelegeri cu o altă echipă se lasă însă aşteptată.

După mai multe săptămâni de zvonuri, Ianis Hagi pare că nu va ajunge la Legia. Pretențiile financiare ale fotbalistului au fost unele prea mari pentru clubul din Polonia, iar mutarea are șanse minime să se mai realizeze. Presa din Polonia a vorbit despre acest subiect, iar jurnaliștii regretă că un jucător precum Ianis Hagi nu va ajunge în campionatul lor.

“Legia nu negociază acest transfer. Ce păcat! Timp de multe săptămâni, Ianis Hagi, care a lucrat cu Iordanescu la echipa națională a României, a fost asociat cu Legia. La nivelul Ekstraklasa, aceasta ar fi cu siguranță o mutare de succes.

Reclamă
Reclamă

Jucătorul de 26 de ani s-a despărțit de Rangers la sfârșitul lunii iunie, iar căutarea unui nou club a fost prelungită. Încă se vorbește despre mutarea sa la Varșovia, dar aspectele financiare sunt esențiale”, au scris polonezii.

Gigi Becali nu crede că Ians Hagi va ajunge la Universitatea Craiova

Dacă i-a făcut ofertă (n.r: Universitatea Craiova), i-a făcut, nu? Nu mă interesează. Credeţi vreodată că Ianis Hagi merge la Craiova? Niciodată. Singurul la care ar putea să vină e la mine pentru că o să-l revitalizez. 

Nu-i fac contract să fie al meu. Îi fac contract să joace când vrea el, cât vrea el, ca să îl relansez şi să se ducă să îşi ia el banii. Eu nu mai vreau bani pe el. Se duce şi ia el banii la semnătură”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
Reclamă

Ianis Hagi este liber de contract de la începutul lunii iulie, atunci când s-a despărţit oficial de Rangers. Internaţionalul român este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.5 milioane de euro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
Observator
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
20:57
Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB!
20:31
Mihai Stoica l-a făcut praf pe un arbitru din Liga 1: “El are onoare? Mizerabil”
20:04
Echipa care a eliminat-o pe FCSB din Liga Campionilor, Shkendija, umilită în prima repriză de Qarabag!
19:45
“Scântei” la Adunarea LPF! Gino Iorgulescu l-a “înţepat” pe Angelescu: “Vă bat cu unul care nu s-a antrenat?”
19:32
Anunţul FRF pentru Zidul Galben! Când se vor pune în vânzare biletele pentru amicalul România-Canada
18:56
Se rupe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 3 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an 6 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”