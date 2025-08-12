Decizie definitivă în privinţa lui Ianis Hagi! Ce au anunţat polonezii despre tricolor - Antena Sport

Decizie definitivă în privinţa lui Ianis Hagi! S-a aflat ce au anunţat polonezii despre tricolor, după mai multe runde de negocieri între cele două părţi. Internaţionalul român este liber de contract de peste două luni de zile după ce şi-a terminat contractul cu scoţienii de la Rangers.

Ianis Hagi a fost dorit de Edi Iordănescu la Legia Varşovia, dar negocierile dintre cele două părţi au picat definitiv. Polonezii nu au fost de acord cu pretenţiile financiare ale jucătorului.

Ianis Hagi, fără echipă de peste două luni

După 5 ani, Ianis Hagi a plecat de la Rangers și vrea să înceapă o nouă provocare. Au existat mai multe zvonuri în ultimele săptămâni, dar internaționalul român a preferat să mai aștepte pentru a prinde un contract pe placul său. Semnarea unei înţelegeri cu o altă echipă se lasă însă aşteptată.

După mai multe săptămâni de zvonuri, Ianis Hagi pare că nu va ajunge la Legia. Pretențiile financiare ale fotbalistului au fost unele prea mari pentru clubul din Polonia, iar mutarea are șanse minime să se mai realizeze. Presa din Polonia a vorbit despre acest subiect, iar jurnaliștii regretă că un jucător precum Ianis Hagi nu va ajunge în campionatul lor.

“Legia nu negociază acest transfer. Ce păcat! Timp de multe săptămâni, Ianis Hagi, care a lucrat cu Iordanescu la echipa națională a României, a fost asociat cu Legia. La nivelul Ekstraklasa, aceasta ar fi cu siguranță o mutare de succes.