Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior - Antena Sport

Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior despre interesul unei echipe din Germania pentru internaţionalul român. După ce nu s-a adaptat în Serie A, la Cagliari, fotbalistul român s-a întors la Al-Gharafa.

Florinel Coman ar fi pe lista germanilor de la Borussia Monchengladbach. Presa din Germania a vorbit despre mutare. Jucătorul român nu și-ar mai dori însă să continue în Qatar și ia în calcul revenirea în Europa.

Florinel Coman, aproape de Borussia Monchengladbach

Borussia Monchengladbach l-a mai dorit şi în trecut pe Florinel Coman. Acum, presa din Germania a vorbit despre această mutare. Se pare că cei de la Gladbach și-ar dori să-l împrumute pe Coman și, în funcție de randamentul acestuia, să-l transfere definitiv după un sezon, conform .

“Acum, Coman este din nou la qatarezi, dar vrea să continue să joace în Europa. Românul poate evolua atât ca extremă stânga, cât și dreapta. Atacantul înalt de 1,82 metri a jucat și pe postul de atacant central. Pentru Foals, Coman ar fi considerat o rezervă atât pentru Robin Hack, cât și pentru Franck Honorat. Marchează majoritatea golurilor cu piciorul său drept puternic.

A fost unul dintre jucătorii remarcabili din campionatul românesc, marcând 63 de goluri și oferind 62 de pase decisive în 233 de meciuri pentru Steaua București (n.r. FCSB), în toate competițiile. Românul a atras atenția și pe scena internațională (Europa League, calificări Europa League și Conference League) – acesta fiind probabil motivul pentru care Al-Gharafa a fost dispusă să plătească 5,25 milioane de euro pentru el.