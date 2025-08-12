Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior

Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior

Gabriel Zamfirescu Publicat: 12 august 2025, 17:02

Comentarii
Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior

Florinel Coman, în timpul unui meci la Cagliari / Profimedia Images

Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior despre interesul unei echipe din Germania pentru internaţionalul român. După ce nu s-a adaptat în Serie A, la Cagliari, fotbalistul român s-a întors la Al-Gharafa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florinel Coman ar fi pe lista germanilor de la Borussia Monchengladbach. Presa din Germania a vorbit despre mutare. Jucătorul român nu și-ar mai dori însă să continue în Qatar și ia în calcul revenirea în Europa.

Florinel Coman, aproape de Borussia Monchengladbach

Borussia Monchengladbach l-a mai dorit şi în trecut pe Florinel Coman. Acum, presa din Germania a vorbit despre această mutare. Se pare că cei de la Gladbach și-ar dori să-l împrumute pe Coman și, în funcție de randamentul acestuia, să-l transfere definitiv după un sezon, conform .

“Acum, Coman este din nou la qatarezi, dar vrea să continue să joace în Europa. Românul poate evolua atât ca extremă stânga, cât și dreapta. Atacantul înalt de 1,82 metri a jucat și pe postul de atacant central. Pentru Foals, Coman ar fi considerat o rezervă atât pentru Robin Hack, cât și pentru Franck Honorat. Marchează majoritatea golurilor cu piciorul său drept puternic.

A fost unul dintre jucătorii remarcabili din campionatul românesc, marcând 63 de goluri și oferind 62 de pase decisive în 233 de meciuri pentru Steaua București (n.r. FCSB), în toate competițiile. Românul a atras atenția și pe scena internațională (Europa League, calificări Europa League și Conference League) – acesta fiind probabil motivul pentru care Al-Gharafa a fost dispusă să plătească 5,25 milioane de euro pentru el.

Reclamă
Reclamă

Valoarea actuală de piață a lui Coman este de aproximativ 5 milioane de euro, iar jucătorul se pare că își dorește să rămână în Europa. Gazzetta dello Sport citează acum Borussia Mönchengladbach ca un potențial cumpărător. Cu toate acestea, este îndoielnic dacă românul poate cu adevărat să consolideze echipa.

El a avut un succes deosebit în a doua jumătate a sezonului cu Cagliari în prima ligă a Italiei. Prin urmare, un împrumut cu opțiune de cumpărare ar fi probabil singura opțiune viabilă pentru Roland Virkus. O achiziție imediată este considerată puțin probabilă, deoarece Coman reprezintă un risc sportiv. Atât Gladbach, cât și Coman ar putea beneficia de un împrumut ieftin”, au scris nemții.

Românii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegaleRomânii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegale
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
Observator
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
17:52
Dezvăluiri din şedinţa de la Ligă! Ce s-a întâmplat după scandalul dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Anunţ din interior
17:45
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 august
17:34
Veste uriaşă pentru românul Matteo Duţu de la AC Milan! Decizia luată de Massimiliano Allegri
17:27
Daniel Bîrligea, mesaj direct pentru Gigi Becali! Ce i-a transmis atacantul patronului de la FCSB: “E un pic mai greu”
16:52
Numele propus de Valeriu Iftime pentru şefia LPF: “Liga nu are acum un preşedinte”
16:21
Probleme mari pentru cei de la FCSB! Situaţia lui Risto Radunovic, complicată. A fost lăsat acasă
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp 2 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 3 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an 6 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe SeskpCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”