Edi Iordănescu a clarificat situaţia posibilului transfer al lui Ianis Hagi la Legia: "Trebuie să ne mişcăm" - Antena Sport

“ Eu am avut discuții cu Ianis și mai recent, și mai puțin recent. Știu că sunt multe discuții pe care le poartă în acest moment și nu pot spune ceva concret decât că la el cred va mai dura până va lua o decizie și noi trebuie să ne mișcăm.

În plus, Iordănescu a declarat că nu îşi doreşte să îşi facă un obicei din a pune pe lista sa jucători români, ci doar dacă ei vor corespunde profilului pe care îl caută.

Edi Iordănescu a transmis că a purtat discuţii cu Ianis Hagi, însă că va mai dura până să se ajungă la un numitor comun. În plus, tehnicianul român a dat de înţeles că pretenţile financiare ale fotbalistului sunt peste ce poate oferi Legia Varşovia.

În plus, nu e un secret că salariul cu care el e obișnuit și așteptările pe care le are sunt un pic peste posibilitățile clubului în momentul de față

Nu știu cine poate să fie mai atașat de jucătorii români decât mine, mai ales că am lucrat cu ei și am performat. Am mare încredere în jucătorii români și tot timpul îi vom susține așa cum pot.

Recunosc însă că n-am făcut un target în a aduce jucători români. În primul rând, eu îmi doresc să completăm lotul pentru că avem nevoie de 3-4 transferuri și mă focusez pe un profil pe fiecare poziție.