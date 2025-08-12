"Scântei" la Adunarea LPF! Gino Iorgulescu l-a "înţepat" pe Angelescu: "Vă bat cu unul care nu s-a antrenat?" - Antena Sport

La Adunarea Generală a LPF Rapid nu a pus “pe masă” subiectul posibilei demisii sau demiteri a lui Gino Iorgulescu din fruntea Ligii.

Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, nu a ratat ocazia de a-i “taxa” pe cei de la Rapid. Adunarea nu a fost însă una cu scandal.

Gino Iorgulescu l-a “înţepat” pe Angelescu

Potrivit gsp.ro, Gino Iorgulescu l-a “înţepat” pe preşedintele executiv al giuleştenilor, Victor Angelescu.

”V-ați agitat atât pentru un jucător de la FCSB… Ce, vă bat cu unul care nu nu s-a mai antrenat de două luni?! Că v-am văzut cu Oțelul…”, i-a spus Gino Iorgulescu lui Victor Angelescu.

Sursa citată notează că secretarul general al LPF, Justin Ştefan, şi-a făcut mea culpa în privinţa modificării regulamentului. Ştefan a explicat că LPF a considerat că ar fi o mişcare de bun augur. Totodată, el a transmis că LPF nu se aştepta ca FRF să aprobe atât de repede această modificare. Justin Ştefan şi-a asumat greşeala de a nu contacta cluburile din Liga 1 pentru a le cere părerea în privinţa acestei modificări.