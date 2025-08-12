"Scântei" la Adunarea LPF! Gino Iorgulescu l-a "înţepat" pe Angelescu: "Vă bat cu unul care nu s-a antrenat?" - Antena Sport

La Adunarea Generală a LPF Rapid nu a pus “pe masă” subiectul posibilei demisii sau demiteri a lui Gino Iorgulescu din fruntea Ligii.
Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, nu a ratat ocazia de a-i “taxa” pe cei de la Rapid. Adunarea nu a fost însă una cu scandal.
Gino Iorgulescu l-a “înţepat” pe Angelescu
Potrivit gsp.ro, Gino Iorgulescu l-a “înţepat” pe preşedintele executiv al giuleştenilor, Victor Angelescu.
”V-ați agitat atât pentru un jucător de la FCSB… Ce, vă bat cu unul care nu nu s-a mai antrenat de două luni?! Că v-am văzut cu Oțelul…”, i-a spus Gino Iorgulescu lui Victor Angelescu.
Sursa citată notează că secretarul general al LPF, Justin Ştefan, şi-a făcut mea culpa în privinţa modificării regulamentului. Ştefan a explicat că LPF a considerat că ar fi o mişcare de bun augur. Totodată, el a transmis că LPF nu se aştepta ca FRF să aprobe atât de repede această modificare. Justin Ştefan şi-a asumat greşeala de a nu contacta cluburile din Liga 1 pentru a le cere părerea în privinţa acestei modificări.
”(n.r: S-a cerut demisia?) Nu, nu, nu, am vorbit foarte calm. A fost o discuţie generală”, a spus Victor Angelescu după Adunarea Generală a LPF.
Acţionarul majoritar al Rapidului, Dan Şucu, i-a cerut anterior demisia lui Gino Iorgulescu din pricina modificării regulamentului, care nu a fost dezbătută cu cluburile.
”Faptul că preşedintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regeşte — se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul» este pur şi simplu inacceptabil”, a transmis Dan Şucu într-un comunicat dur la adresa lui Gino Iorgulescu.