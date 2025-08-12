Robert Lewandowski revine la naţionala Poloniei! Ce se întâmplă cu banderola de căpitan - Antena Sport

Închide meniul
Robert Lewandowski revine la naţionala Poloniei! Ce se întâmplă cu banderola de căpitan

Fotbal | Fotbal extern

Robert Lewandowski revine la naţionala Poloniei! Ce se întâmplă cu banderola de căpitan

Publicat: 12 august 2025, 15:51

Robert Lewandowski revine la naţionala Poloniei! Ce se întâmplă cu banderola de căpitan

Robert Lewandowski, la naţionala Poloniei / Profimedia

Robert Lewandowski vrea să joace din nou pentru ţara sa, a declarat, marţi, selecţionerul Poloniei, Jan Urban, după ce atacantul Barcelonei a părăsit echipa naţională pe fondul controversei privind decizia fostului selecţioner de a-l înlocui în funcţia de căpitan.

Urban a fost numit în iulie în locul lui Michal Probierz, care a demisionat în iunie pe fondul disputei legate de decizia sa de a-i retrage cel mai bun marcator din istoria Poloniei banderola de căpitan şi de a i-o înmâna lui Piotr Zielinski de la Inter Milano.

Robert Lewandowski revine la naţionala Poloniei

Polonia ocupă locul al treilea în grupa de calificare la Cupa Mondială, după Finlanda şi Olanda, iar Lewandowski este considerat vital pentru speranţele sale de a ajunge la turneul de anul viitor.

„Am vorbit cu Robert Lewandowski la telefon şi l-am întrebat dacă vrea să se întoarcă”, a declarat Urban pentru postul de radio privat RMF FM. “El a spus că da. Aşa că am făcut un pas înainte”.

Întrebat despre posibilitatea ca Lewandowski să devină din nou căpitan, Urban a spus că discuţiile pe această temă sunt în curs.

“Nu aş vrea să vorbesc doar cu Robert, ci şi cu persoanele implicate: Piotr Zielinski şi jucătorii din consiliul echipei. Decizia va fi a mea, dar aş vrea să îi ascult pe jucători şi să le aflu părerea”, a mai spus noul selecţioner.

Următorul meci de calificare la Cupa Mondială al Poloniei este împotriva Olandei în deplasare pe 4 septembrie, înainte de a găzdui Finlanda trei zile mai târziu.

Robert Lewandowski a fost foarte afectat fiindcă selecţionerul i-a luat banderola de căpitan al Poloniei!

Robert Lewandowski a declarat pentru site-ul de ştiri wp.pl că a primit un apel scurt de la Probierz în timp ce îşi culca copiii şi că o declaraţie despre pierderea titlului de căpitan a apărut curând pe site-ul Federaţiei Poloneze de Fotbal (PZPN).

„Am purtat banderola timp de 11 ani, iar eu joc în echipa naţională de 17 ani”, a declarat Lewandowski, citat de AFP. „Mi s-a părut că astfel de chestiuni ar trebui gestionate diferit… avem în faţă un meci important, iar totul a fost comunicat prin telefon. Chiar nu aşa ar trebui să fie. Antrenorul mi-a trădat încrederea”.

Lewandowski a declarat că echipa naţională a fost întotdeauna cel mai important lucru pentru el şi că a fost „foarte rănit” de modul în care a fost comunicată decizia de a-i retrage banderola.

Probierz a declarat într-o conferinţă de presă că a crezut că transmiterea veştii prin telefon a fost „naturală”. „Răspunsul lui Robert a fost că banderola de căpitan nu înseamnă nimic şi nu va schimba nimic”, a spus Probierz. „Din perspectiva lui s-ar putea să nu schimbe nimic, dar din perspectiva mea cred că schimbă multe”.

