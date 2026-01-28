S-a spart banca în 2025! FIFA a anunţat câte miliarde s-au cheltuit anul trecut - Antena Sport

Cluburile din întreaga lume au înregistrat un număr record de 24.558 de transferuri internaţionale în fotbalul masculin în 2025, cheltuielile totale ajungând la 13,08 miliarde de dolari, a anunţat FIFA în Raportul global privind transferurile, publicat miercuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este o creştere de peste 7% faţă de 2024 şi cel mai mare volum de transferuri internaţionale masculine înregistrat vreodată.

FIFA a făcut anunţul: cheltuieli de peste 13 miliarde de dolari pentru transferuri

La toate nivelurile jocului – fotbalul profesionist masculin şi feminin, precum şi fotbalul amator – FIFA a anunţat că în 2025 s-a înregistrat un număr record de 86.158 de transferuri internaţionale de jucători.

Printre cele mai scumpe transferuri ale anului s-a numărat mutarea mijlocaşului german Florian Wirtz de la clubul Bayer Leverkusen din Bundesliga la campioana Premier League, Liverpool, unul dintre numeroasele transferuri importante care au implicat cluburi europene de renume.

Liverpool l-a transferat pe jucătorul în vârstă de 22 de ani cu o sumă garantată de 100 de milioane de lire sterline (137,77 milioane de dolari) şi până la 16 milioane de lire sterline în bonusuri potenţiale.