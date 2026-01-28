S-a spart banca în 2025! FIFA a anunţat câte miliarde s-au cheltuit anul trecut - Antena Sport

Închide meniul
S-a spart banca în 2025! FIFA a anunţat câte miliarde s-au cheltuit anul trecut

Alex Masgras Publicat: 28 ianuarie 2026, 19:55

Hugo Ekitike şi Florian Wirtz / Profimedia

Cluburile din întreaga lume au înregistrat un număr record de 24.558 de transferuri internaţionale în fotbalul masculin în 2025, cheltuielile totale ajungând la 13,08 miliarde de dolari, a anunţat FIFA în Raportul global privind transferurile, publicat miercuri.

Este o creştere de peste 7% faţă de 2024 şi cel mai mare volum de transferuri internaţionale masculine înregistrat vreodată.

FIFA a făcut anunţul: cheltuieli de peste 13 miliarde de dolari pentru transferuri

La toate nivelurile jocului – fotbalul profesionist masculin şi feminin, precum şi fotbalul amator – FIFA a anunţat că în 2025 s-a înregistrat un număr record de 86.158 de transferuri internaţionale de jucători.

Printre cele mai scumpe transferuri ale anului s-a numărat mutarea mijlocaşului german Florian Wirtz de la clubul Bayer Leverkusen din Bundesliga la campioana Premier League, Liverpool, unul dintre numeroasele transferuri importante care au implicat cluburi europene de renume.

Liverpool l-a transferat pe jucătorul în vârstă de 22 de ani cu o sumă garantată de 100 de milioane de lire sterline (137,77 milioane de dolari) şi până la 16 milioane de lire sterline în bonusuri potenţiale.

În topul celor mai importante cinci transferuri internaţionale s-au mai regăsit Hugo Ekitike (de la Eintracht Frankfurt la Liverpool), Jhon Duran (de la Aston Villa la Al-Nassr), Benjamin Sesko (de la RB Leipzig la Manchester United) şi Nick Woltemade (de la VfB Stuttgart la Newcastle United).

Fotbalul feminin a cunoscut un alt an de creştere semnificativă, cu 2.440 de transferuri internaţionale finalizate în 2025, o creştere de peste 6% faţă de anul precedent. Cheltuielile totale pentru transferuri au atins un nivel record de 28,6 milioane de dolari, cu peste 80% mai mult decât în 2024.

Una dintre transferurile remarcabile a fost aducerea de către echipa americană Orlando Pride a mexicanei Lizbeth Ovalle de la clubul Liga MX Femenil Tigres, pentru o sumă record de 1,5 milioane de dolari.

FIFA a înregistrat 59.162 de jucători amatori care s-au transferat la cluburi din străinătate în 2025, un nou record şi o creştere de 9,4% faţă de anul precedent.

