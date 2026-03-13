Dennis Man, la un pas de istorie alături de PSV Eindhoven! Ce record poate stabili gruparea lui Peter Bosz

La primul său sezon în tricoul celor de la PSV Eindhoven, Dennis Man este la doar un meci distanță de primul trofeu alături de gruparea din Eredivisie.

Echipa antrenată de Peter Bosz va întâlni NEC Nijmegen în această etapă de campionat, formație care i-a eliminat din Cupă pe Man și coechipierii săi.

PSV poate deveni campioană în această etapă

PSV Eindhoven are un avans de 19 puncte în fruntea clasamentului din Eredivisie, iar echipa antrenată de Peter Bosz este la doar un meci distanță de un nou titlu de campioană.

Gruparea pentru care evoluează și Dennis Man întâlnește etapa aceasta NEC Nijmegen. Victoria este singura opțiune pentru liderul din Eredivisie, care mai are nevoie și de un pas greșit din partea celor de la Feyenoord, mai exact de un eșec.

Dacă acest lucru se va întâmpla, PSV ar deveni echipa care câștigă titlul cel mai rapid in istoria campionatului Olandei, lucru care se aplică inclusiv în etapa următoare.