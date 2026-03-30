Salariu de 14 milioane € pe an pentru viitorul antrenor al lui Radu Drăguşin la Tottenham

Igor Tudor a fost dat afară de la Tottenham, iar englezii caută rapid o variantă pentru banca tehnică a echipei. Numele intens vehiculat în ultima perioadă este cel al lui Roberto De Zerbi.

Tottenham a înregistrat cel mai slab bilanţ din ultimele nouă decenii, după o serie negativă de 13 partide fără victorie în campionat. Iar Igor Tudor a fost nevoit să plece după ce nu a obţinut nicio victorie în Premier League, în cinci meciuri pe banca lui Spurs!

Astfel, englezii s-au întors la pista De Zerbi, care a mai fost contactat şi înainte de a ajune la un acord cu Igor Tudor. Fostul jucător al CFR-ului este ademenit acum cu un proiect pe termen lung, dar şi cu un salariu uriaş, de 14 milioane de euro pe sezon. “Conducerea clubului englez îl vede ca fiind alegerea perfectă pentru un proiect pe termen lung, iar oferta pusă pe masă ar fi un contract pe cinci ani, cu un salariu de 12 milioane de lire sterline (circa 14 milioane de euro) pe sezon”, scrie presa din Italia.

Conducerea lui Tottenham evaluează și alte solții în cazul în care fostul mijlocaș al lui CFR Cluj ar refuza contractul. Sean Dyche este văzut ca o variantă pe termen scurt. Pe listă s-ar mai afla şi fostul antrenor de la AS Monaco, Adi Hutter, dar şi colegul de vestiar al lui Drăgușin, Ben Davis, care ar putea fi antrenor interimar.