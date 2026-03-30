Tottenham e all-in pentru noul antrenor. Bonus uriaș dacă îl salvează pe Drăgușin&Co de retrogradare

Sebastian Ujica Publicat: 30 martie 2026, 9:33

Radu Drăgușin / Profimedia

Tottenham trece prin momente extrem de dificile. Echipa lui Radu Drăgușin este implicată într-o luptă în 4 pentru retrogradare cu West Ham, Nottingham Forest și Leeds. Iar Spurs tocmai și-a dat afară antrenorul, pe Igor Tudor.

Tottenham nu a câștigat niciun meci în 2026 în Premier League și are 13 meciuri fără victorie, lucru care nu i s-a mai întâmplat în ultimii 91 de ani.

Totul pentru De Zerbi

Conducerea lui Tottenham are o țintă clară pentru bancă: Roberto De Zerbi, fostul jucător de la CFR Cluj, care a mai antrenat-o în Anglia pe Brighton. Italianul este liber după despărțirea de Marseille și este dispus să vină la Tottenham, însă doar din vară, dacă echipa supraviețuiește.

Însă Spurs nu cedează și speră să-l convingă pe De Zerbi să vină acum. Goal scrie că Tottenham îi pune pe masă lui De Zerbi atât o primă substanțială de instalare, plus un bonus semnificativ dacă echipa va rămâne în Premier League. Condiția? Să vină acum în locul lui Igor Tudor.

Spurs are și plan B în cazul în care De Zerbi nu acceptă: Sean Dyche este văzut ca o variantă pe termen scurt, însă antrenorul englez ar vrea un contract pe 18 ani. Fostul antrenor de la AS Monaco, Adi Hutter, este și el o opțiune. Cea mai surprinzătoare variantă este chiar colegul de vestiar al lui Drăgușin, Ben Davis, care ar putea fi antrenor interimar.

Fanii lui Spurs nu-l vor

Dacă oamenii din conducerea lui Spurs îl vor neapărat pe De Zerbi, nu același lucru se poate spune despre fanii clubului. Mai multe grupări de suporteri de-ai lui Spurs au postat un comunicat prin care cereau ca De Zerbi să nu fie adus.

Motivul? Felul public în care italianul l-a apărat pe englezul Mason Greenwood, arestat în ianuarie 2022 pentru tentativă de viol și asalt. Cazul a fost abandonat, însă nu pentru că ar fi fost stabilită nevinovăția, ci pentru că a existat o „combinație de martori retrași și materiale noi apărute care făceau condamnarea nerealistă”. Greenwood a negat acuzațiile împotriva lui.

 

