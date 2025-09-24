Scandal la echipa lui Ianis Hagi. Alanyaspor, acuzată că "trântește" meciuri granzilor din Turcia - Antena Sport

Alanyaspor, echipa pentru care evoluează Ianis Hagi, este acuzată în această perioadă de contestatari pentru presupuse jocuri de culise. Președintele clubului, Hasan Cavusoglu, a ținut să dea o replică celor care cred această narativă, având un mesaj ferm pentru ei.
De când a ajuns Ianis Hagi la formația din “țara semilunii”, a adunat două meciuri, unul în care a fost titular și altul în care a venit pe teren din postura de rezervă.
Conducătorul lui Alanyaspor, mesaj dur pentru critici
Concret, trupa din Turcia a fost acuzată de anumite persoane că a “trântit” sau urmează să piardă intenționat în fața granzilor din Turcia. Aceste suspiciuni vin într-un context ușor neobișnuit, ținând cont că Alanyaspor chiar a învins-o pe Beșiktaș în acest start de sezon, iar cu Fenerbahce a obținut un punct. În etapa următoare, urmează duelul cu Galatasaray, campioana en-titre.
Hasan Cavusoglu, cel care se ocupă de sus de soarta echipei, a vrut să clarifice că echipa sa nu vrea să ajute pe nimeni și că va lupta pentru orice punct în fața cluburilor de calibru din campionat.
“Am jucat împotriva lui Beșiktaș. Apoi am jucat împotriva lui Fenerbahçe. Acum jucăm împotriva lui Galatasaray. Niște oameni lipsiți de tact, imorali și fără valoare spun: «O, Doamne, a dat meciul lui Galatasaray. O, Doamne, a dat meciul lui Fenerbahçe. O, Doamne, joacă așa».
Ce-i asta, oameni? Nu sunt atent la aceste afirmații. Ne concentrăm doar pe misiunea noastră. Cel mai mare obiectiv al nostru este să obținem puncte de la echipele mari. Nu ne pasă cine câștigă campionatul“, a spus președintele lui Alanyaspor, potrivit Motto Futbol.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: “Beşiktaş ile oynadık. Arkasından Fenerbahçe ile oynadık. Şimdi Galatasaray ile oynayacağız. Burada bazı densizler, ahlaksızlar ve çapsızlar, ‘Vay efendim, Galatasaray’a maçı verdi. Vay efendim, Fenerbahçe’ye maçı verdi. Vay ona böyle… pic.twitter.com/Nc5NKNJNXy
— Motto Futbol (@mottofutbol) September 23, 2025
Duelul cu Galatasaray poate fi unul special pentru Ianis Hagi, ținând cont că trupa “cim bom” este echipa unde tatăl său a scris istorie.
