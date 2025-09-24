Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scandal la echipa lui Ianis Hagi. Alanyaspor, acuzată că "trântește" meciuri granzilor din Turcia - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Scandal la echipa lui Ianis Hagi. Alanyaspor, acuzată că “trântește” meciuri granzilor din Turcia

Scandal la echipa lui Ianis Hagi. Alanyaspor, acuzată că “trântește” meciuri granzilor din Turcia

Andrei Nicolae Publicat: 24 septembrie 2025, 11:08

Comentarii
Scandal la echipa lui Ianis Hagi. Alanyaspor, acuzată că trântește meciuri granzilor din Turcia

Ianis Hagi, înainte de un meci / Facebook Alanyaspor

Alanyaspor, echipa pentru care evoluează Ianis Hagi, este acuzată în această perioadă de contestatari pentru presupuse jocuri de culise. Președintele clubului, Hasan Cavusoglu, a ținut să dea o replică celor care cred această narativă, având un mesaj ferm pentru ei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De când a ajuns Ianis Hagi la formația din “țara semilunii”, a adunat două meciuri, unul în care a fost titular și altul în care a venit pe teren din postura de rezervă.

Conducătorul lui Alanyaspor, mesaj dur pentru critici

Concret, trupa din Turcia a fost acuzată de anumite persoane că a “trântit” sau urmează să piardă intenționat în fața granzilor din Turcia. Aceste suspiciuni vin într-un context ușor neobișnuit, ținând cont că Alanyaspor chiar a învins-o pe Beșiktaș în acest start de sezon, iar cu Fenerbahce a obținut un punct. În etapa următoare, urmează duelul cu Galatasaray, campioana en-titre.

Hasan Cavusoglu, cel care se ocupă de sus de soarta echipei, a vrut să clarifice că echipa sa nu vrea să ajute pe nimeni și că va lupta pentru orice punct în fața cluburilor de calibru din campionat.

Am jucat împotriva lui Beșiktaș. Apoi am jucat împotriva lui Fenerbahçe. Acum jucăm împotriva lui Galatasaray. Niște oameni lipsiți de tact, imorali și fără valoare spun: «O, Doamne, a dat meciul lui Galatasaray. O, Doamne, a dat meciul lui Fenerbahçe. O, Doamne, joacă așa».

Reclamă
Reclamă

Ce-i asta, oameni? Nu sunt atent la aceste afirmații. Ne concentrăm doar pe misiunea noastră. Cel mai mare obiectiv al nostru este să obținem puncte de la echipele mari. Nu ne pasă cine câștigă campionatul“, a spus președintele lui Alanyaspor, potrivit Motto Futbol.

Duelul cu Galatasaray poate fi unul special pentru Ianis Hagi, ținând cont că trupa “cim bom” este echipa unde tatăl său a scris istorie.

Reacţia unei turiste străine în Biserica Neagră din Braşov. Peste 300.000 de oameni vizitează anual monumentulReacţia unei turiste străine în Biserica Neagră din Braşov. Peste 300.000 de oameni vizitează anual monumentul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
Observator
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației Românești: „Va fi în top!”
Fanatik.ro
După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației Românești: „Va fi în top!”
11:53
Motivul startului de vis din Liga 1 al Universității Craiova: “E primul sezon în care Rotaru face asta”
11:30
Fernando Alonso a vorbit deschis despre retragerea din Formula 1: “Dacă se întâmplă asta, sunt șanse mari”
11:24
Ultraşii FCSB nu au glumit când au anunţat că “s-a terminat prietenia”. Gheorghe Mustaţă, mesaj direct pentru Becali şi jucători
10:47
Donald Trump așteaptă fanii sportului la Cupa Mondială și la Jocurile Olimpice din SUA: “Sper să veniți”
10:20
Dragoș Nedelcu nu s-a ferit de cuvinte după debutul dezastruos de la Steaua: “M-au lăsat la greu”
10:02
Lovitură pentru Barcelona! Un jucător crucial e OUT și revine abia în 2026
Vezi toate știrile
1 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 2 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 3 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor 4 EXCLUSIVLovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia 5 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 6 Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul