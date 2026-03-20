Scandal uriaş după ce Finalissima s-a anulat! Preşedintele CONMEBOL: “Argentina e dublă-campioană! Spania nu s-a prezentat”

Finalissima 2026, meciul dintre Spania şi Argentina, care ar fi trebuit să se dispute pe 27 martie, la Lusail, a fost anulat săptămâna trecută. Meciul programat iniţial în Qatar a fost mutat iniţial după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu şi s-a căutat o nouă locaţie.

Santiago Bernabeu a fost opţiunea celor de la UEFA, care şi-au dorit ca acest meci să se dispute în casa celor de la Real Madrid. Cu toate acestea, argentinienii nu au fost de acord şi, din cauza faptului că a rămas foarte puţin timp la dispoziţie, meciul a fost anulat în cele din urmă.

Preşedintele CONMEBOL acuză Spania, după ce Finalissima s-a anulat: “Nu s-a prezentat”

Lucrurile nu s-a liniştit însă. Preşedintele CONMEBOL a făcut mai multe declaraţii tari prin care i-a acuzat pe spanioli că nu s-au prezentat, ceea ce înseamnă că Argentina a pus mâna pe trofeu pentru a doua oară, după ce a câştigat şi prima ediţie, din 2022, în faţa Italiei, într-un meci care a avut loc pe Wembley.

“Argentina e dublă-campioană! Spania nu s-a prezentat”, a declarat Alejandro Dominguez, potrivit marca.com.

🚨 UEFA announce La Finalissima between Argentina and Spain has been cancelled.

Decision made following political situation in Middle East with match initially planned in Qatar, then no agreement on different venue between the Federations. pic.twitter.com/RyhWKGkKYS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2026