Scandal uriaş după ce Finalissima s-a anulat! Preşedintele CONMEBOL: “Argentina e dublă-campioană! Spania nu s-a prezentat”

Alex Masgras Publicat: 20 martie 2026, 11:49

Comentarii
Jucătorii Argentinei, după ce au cucerit Finalissima în 2022 / Profimedia

Finalissima 2026, meciul dintre Spania şi Argentina, care ar fi trebuit să se dispute pe 27 martie, la Lusail, a fost anulat săptămâna trecută. Meciul programat iniţial în Qatar a fost mutat iniţial după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu şi s-a căutat o nouă locaţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Santiago Bernabeu a fost opţiunea celor de la UEFA, care şi-au dorit ca acest meci să se dispute în casa celor de la Real Madrid. Cu toate acestea, argentinienii nu au fost de acord şi, din cauza faptului că a rămas foarte puţin timp la dispoziţie, meciul a fost anulat în cele din urmă.

Preşedintele CONMEBOL acuză Spania, după ce Finalissima s-a anulat: “Nu s-a prezentat”

Lucrurile nu s-a liniştit însă. Preşedintele CONMEBOL a făcut mai multe declaraţii tari prin care i-a acuzat pe spanioli că nu s-au prezentat, ceea ce înseamnă că Argentina a pus mâna pe trofeu pentru a doua oară, după ce a câştigat şi prima ediţie, din 2022, în faţa Italiei, într-un meci care a avut loc pe Wembley.

“Argentina e dublă-campioană! Spania nu s-a prezentat”, a declarat Alejandro Dominguez, potrivit marca.com.

Reclamă
Reclamă

UEFA a venit cu mai multe variante. Una dintre ele a fost transformarea Finalissima într-un duel disputat în dublă manşă. Prima la Madrid, a doua la Buenos Aires. O altă variantă ar fi fost ca meciul să se dispute într-o singură manşă, pe teren neutru, în Europa. Cei de la Marca scriu că sud-americanii au refuzat toate aceste variante.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
