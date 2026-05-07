“În altă ţară ai fi bătut măr”. Un fost căpitan de la Barcelona, suspendat după un scandal cu arbitri

Gerard Pique, fostul internaţional spaniol și patronul echipei de fotbal FC Andorra, a fost sancţionat cu o suspendare de şase meciuri pentru “acte minore de violenţă faţă de arbitri”, transmite DPA.

Incidentele au avut loc în meciul pierdut de Andorra cu Albacete, vinerea trecută, în liga a doua spaniolă.

Gerard Pique, scandal cu arbitrii din Spania

Fostul fundaş al Barcelonei, care a cumpărat clubul FC Andorra în 2018, i-a abordat pe arbitri şi pe ceilalţi oficiali atât la pauză, cât şi la finalul meciului. Potrivit procedurii disciplinare a Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), Pique i-a spus delegatului de meci: “În altă ţară ai fi bătut măr, dar aici în Andorra, suntem o ţară civilizată“.

Pe lângă cele şase meciuri de suspendare şi amenda primite, Pique a fost suspendat pentru două luni “din cauza unor acţiuni flagrante şi publice care subminează demnitatea şi decenţa sportivă“. Clubul a fost şi el amendat şi obligat să închidă loja prezidenţială şi zona VIP pentru două meciuri.

Clubul lui Pique își caută dreptatea

FC Andorra a publicat un comunicat în care contesta raportul oficial arbitrului şi ameninţa cu acţiune legală.