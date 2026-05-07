Home | Fotbal | Fotbal extern | “În altă ţară ai fi bătut măr”. Un fost căpitan de la Barcelona, suspendat după un scandal cu arbitri

“În altă ţară ai fi bătut măr”. Un fost căpitan de la Barcelona, suspendat după un scandal cu arbitri

Andrei Nicolae Publicat: 7 mai 2026, 14:03

Comentarii
În altă ţară ai fi bătut măr. Un fost căpitan de la Barcelona, suspendat după un scandal cu arbitri

Jucătorii de la Barcelona, după un meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gerard Pique, fostul internaţional spaniol și patronul echipei de fotbal FC Andorra, a fost sancţionat cu o suspendare de şase meciuri pentru “acte minore de violenţă faţă de arbitri”, transmite DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Incidentele au avut loc în meciul pierdut de Andorra cu Albacete, vinerea trecută, în liga a doua spaniolă.

Gerard Pique, scandal cu arbitrii din Spania

Fostul fundaş al Barcelonei, care a cumpărat clubul FC Andorra în 2018, i-a abordat pe arbitri şi pe ceilalţi oficiali atât la pauză, cât şi la finalul meciului. Potrivit procedurii disciplinare a Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), Pique i-a spus delegatului de meci: “În altă ţară ai fi bătut măr, dar aici în Andorra, suntem o ţară civilizată“.

Pe lângă cele şase meciuri de suspendare şi amenda primite, Pique a fost suspendat pentru două luni “din cauza unor acţiuni flagrante şi publice care subminează demnitatea şi decenţa sportivă“. Clubul a fost şi el amendat şi obligat să închidă loja prezidenţială şi zona VIP pentru două meciuri.

Clubul lui Pique își caută dreptatea

FC Andorra a publicat un comunicat în care contesta raportul oficial arbitrului şi ameninţa cu acţiune legală.

Reclamă
Reclamă

Clubul consideră că anumite aspecte incluse în raport nu reflectă corect sau cu fidelitate desfăşurarea evenimentelor sau a declaraţiilor făcute în timpul conversaţiilor dintre arbitru şi reprezentanţii clubului“, se arată în comunicat.

Având în vedere situaţia, FC Andorra cere ca raportul să fie rectificat şi ceea ce s-a întâmplat să fie transcris textual. În caz contrar, clubul îşi rezervă dreptul de a întreprinde acţiune legală pentru a-şi apăra interesele, precum şi reputaţia clubului şi a reprezentanţilor săi“, a transmis clubul.

FC Andorra ocupă locul al 10-lea în La Liga 2, cu patru etape înainte de finalul sezonului.

Calcule în PNL. Bolojan ar avea nevoie de voturile suveraniștilor ca să treacă un Guvern minoritarCalcule în PNL. Bolojan ar avea nevoie de voturile suveraniștilor ca să treacă un Guvern minoritar
Reclamă

Puteți urmări știrile AS.ro și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Victoria, mătuşa-erou care și-a dus nepoata aflată în travaliu la spital: Mă rugam să-mi iasă poliția în faţă
Observator
Victoria, mătuşa-erou care și-a dus nepoata aflată în travaliu la spital: Mă rugam să-mi iasă poliția în faţă
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: 3 milioane de euro în cont!
Fanatik.ro
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: 3 milioane de euro în cont!
13:58

Marcus Rashford nu mai e dorit la Manchester United! Barcelona are însă concurenţă tot din Premier League
13:50

Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: “Realitatea e asta”
13:41

6 Hours of Spa-Francorchamps e live în AntenaPLAY, în acest weekend. Programul complet
13:38

Dumitru Dragomir a numit antrenorul perfect pentru FCSB: “Gigi Becali plăteşte bine”
13:25

Cristi Chivu, întâlnire cu șefii lui Inter pentru prelungirea contractului! Când are loc momentul mult așteptat
13:17

Scandal uriaş în Mexic! Se lasă cu excluderi din “El Tri”, înainte de Campionatul Mondial 2026
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Adrian Mutu, şocat de ce a putut spune Giovanni Becali: “Nu cred! Înseamnă că a îmbătrânit şi el” 3 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 4 Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat” 5 “Plec cu el să căutăm jucători” Anunţul lui Mihai Stoica despre antrenorul care a luat două titluri la rând cu FCSB! 6 Situația a scăpat de sub control la Real Madrid! Doi jucători s-au luat la bătaie la ultimul antrenament
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSBDecizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB