“În altă ţară ai fi bătut măr”. Un fost căpitan de la Barcelona, suspendat după un scandal cu arbitri

Gerard Pique, fostul internaţional spaniol și patronul echipei de fotbal FC Andorra, a fost sancţionat cu o suspendare de şase meciuri pentru “acte minore de violenţă faţă de arbitri”, transmite DPA.
Incidentele au avut loc în meciul pierdut de Andorra cu Albacete, vinerea trecută, în liga a doua spaniolă.
Gerard Pique, scandal cu arbitrii din Spania
Fostul fundaş al Barcelonei, care a cumpărat clubul FC Andorra în 2018, i-a abordat pe arbitri şi pe ceilalţi oficiali atât la pauză, cât şi la finalul meciului. Potrivit procedurii disciplinare a Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), Pique i-a spus delegatului de meci: “În altă ţară ai fi bătut măr, dar aici în Andorra, suntem o ţară civilizată“.
Pe lângă cele şase meciuri de suspendare şi amenda primite, Pique a fost suspendat pentru două luni “din cauza unor acţiuni flagrante şi publice care subminează demnitatea şi decenţa sportivă“. Clubul a fost şi el amendat şi obligat să închidă loja prezidenţială şi zona VIP pentru două meciuri.
Clubul lui Pique își caută dreptatea
FC Andorra a publicat un comunicat în care contesta raportul oficial arbitrului şi ameninţa cu acţiune legală.
“Clubul consideră că anumite aspecte incluse în raport nu reflectă corect sau cu fidelitate desfăşurarea evenimentelor sau a declaraţiilor făcute în timpul conversaţiilor dintre arbitru şi reprezentanţii clubului“, se arată în comunicat.
“Având în vedere situaţia, FC Andorra cere ca raportul să fie rectificat şi ceea ce s-a întâmplat să fie transcris textual. În caz contrar, clubul îşi rezervă dreptul de a întreprinde acţiune legală pentru a-şi apăra interesele, precum şi reputaţia clubului şi a reprezentanţilor săi“, a transmis clubul.
FC Andorra ocupă locul al 10-lea în La Liga 2, cu patru etape înainte de finalul sezonului.
