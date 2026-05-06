Adrian Șut nu revine la FCSB! Mijlocașul, la un pas de un super-transfer într-un campionat de top

Adrian Șut are zilele numărate în Emiratele Arabe Unite, fiind pe lista neagră a celor de la Al-Ain, care plănuiesc o adevărată reconstrucție la finalul actualului sezon.

S-a zvonit despre o revenire a mijlocașului român la FCSB, dar gruparea roș-albastră nu este o variantă luată în calcul în prezent de fotbalist. Mai mult decât atât, el ar putea prinde un transfer în Serie A.

Adrian Șut, pe lista celor de la Frosinone! Ar putea juca în Serie A

Frosinone are un avans de trei puncte față de Monza, cu o etapă înainte de finalul sezonului din Serie B, iar o remiză contra celor de la Mantova ar fi echivalentă cu promovarea în primul eșalon al fotbalului italian.

Scos din calcule de către cei de la Al-Ain, Adrian Șut este tot mai aproape de un transfer de senzație. Potrivit celor de la gsp.ro, mijlocașul român este monitorizat de gruparea italiană.

Agenții fotbalistului român au conexiuni importante în „cizmă”, iar dacă Al-Ain îi va rezilia într-adevăr contractul, mutarea ar fi una și mai simplă, în condițiile în care Șut ar semna din postura de jucător liber de contract.