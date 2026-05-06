Adrian Șut nu revine la FCSB! Mijlocașul, la un pas de un super-transfer într-un campionat de top

Adrian Șut are zilele numărate în Emiratele Arabe Unite, fiind pe lista neagră a celor de la Al-Ain, care plănuiesc o adevărată reconstrucție la finalul actualului sezon.
S-a zvonit despre o revenire a mijlocașului român la FCSB, dar gruparea roș-albastră nu este o variantă luată în calcul în prezent de fotbalist. Mai mult decât atât, el ar putea prinde un transfer în Serie A.
Adrian Șut, pe lista celor de la Frosinone! Ar putea juca în Serie A
Frosinone are un avans de trei puncte față de Monza, cu o etapă înainte de finalul sezonului din Serie B, iar o remiză contra celor de la Mantova ar fi echivalentă cu promovarea în primul eșalon al fotbalului italian.
Scos din calcule de către cei de la Al-Ain, Adrian Șut este tot mai aproape de un transfer de senzație. Potrivit celor de la gsp.ro, mijlocașul român este monitorizat de gruparea italiană.
Agenții fotbalistului român au conexiuni importante în „cizmă”, iar dacă Al-Ain îi va rezilia într-adevăr contractul, mutarea ar fi una și mai simplă, în condițiile în care Șut ar semna din postura de jucător liber de contract.
- 3,8 milioane de euro valorează Adrian Șut
- 10 meciuri și un gol sunt cifrele sale la Al-Ain
- Neymar a recunoscut că l-a pălmuit pe Robinho Jr: “A fost vina lui, iar eu am greşit şi mai mult”
- Neymar, un nou scandal la Santos! Fostul star de la Barcelona, acuzat că l-a pălmuit pe fiul lui Robinho la antrenament
- Americanii exultă după dubla de senzație a lui Louis Munteanu: „A început să arate ca un adevărat star”
- „Scandalul pașapoartelor” a aruncat în aer fotbalul din Olanda. Decizia luată astăzi de judecători
- Louis Munteanu, dezlănțuit în MLS! A luat camera și a transmis un mesaj fanilor, după dubla cu New York FC