Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sergio Ramos pleacă de la echipa actuală! Anunţul pe care l-a făcut despre viitorul său - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Sergio Ramos pleacă de la echipa actuală! Anunţul pe care l-a făcut despre viitorul său

Sergio Ramos pleacă de la echipa actuală! Anunţul pe care l-a făcut despre viitorul său

Bogdan Stănescu Publicat: 7 decembrie 2025, 12:00

Comentarii
Sergio Ramos pleacă de la echipa actuală! Anunţul pe care l-a făcut despre viitorul său

Sergio Ramos în timpul unui meci pentru Monterrey / Profimedia Images

Sergio Ramos a anunţat, sâmbătă, la televiziunea mexicană că nu îşi va prelungi contractul cu Monterrey în 2026, club la care a venit în februarie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Da, a fost ultimul meu meci”, a declarat Ramos după înfrângerea împotriva echipei Toluca (2-3).

Sergio Ramos nu va rămâne la Monterrey

În săptămâna precedentă, presa sa scris deja despre decizia sa de a nu-şi prelungi contractul cu „Rayados”, care expiră la sfârşitul lunii decembrie.

La 39 de ani, fundaşul spaniol nu a dat niciun indiciu cu privire la continuarea carierei sale, deşi presa locală sugerează că ar spera să se reîntoarcă la un club european pentru a încerca să participe la Cupa Mondială din 2026 cu Spania.

Ajuns la Monterrey în februarie 2025, Ramos a fost promovat rapid căpitan. În nouă luni, a disputat 27 de meciuri şi a marcat 6 goluri, dintre care 4 în Cupa Mondială a Cluburilor din vara trecută, în care mexicanii au fost eliminaţi în optimile de finală de Borussia Dortmund (1-2).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Slănină ascunsă în ultima iarnă comunistă, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu. Cine a lăsat-o acolo
Observator
Slănină ascunsă în ultima iarnă comunistă, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu. Cine a lăsat-o acolo
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Dosare penale pentru fraudă la vot, în Bucureşti
Fanatik.ro
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Dosare penale pentru fraudă la vot, în Bucureşti
14:07
Marius Șumudică l-a “făcut praf” pe Louis Munteanu după acuzațiile atacantului: “Ia demonstrează-ne, mă, tu”
14:00
Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi, LIVE VIDEO (14:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Titlul mondial se decide azi
13:58
“Asta i-aş recomanda” Sfatul şefului McLaren pentru Lando Norris înaintea cursei care decide titlul!
13:43
Norris l-a exclus pe Piastri din “finala” pentru titlu. Declarația care poate “dinamita” garajul McLaren
13:35
Mihai Stoica, detalii despre operaţia fără acord a lui Alibec! Atacantul, pe picior de plecare: “O să discutăm”
13:10
“Tănase are probleme foarte mari” Anunţul lui Mihai Stoica despre vedeta FCSB-ului!
Vezi toate știrile
1 “Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb” 4 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 5 VIDEOLionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie 6 Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Motivul uluitor din spatele deciziei
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului