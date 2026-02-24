Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Transfer de 7,5 milioane de euro pentru Dan Şucu - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Transfer de 7,5 milioane de euro pentru Dan Şucu

Transfer de 7,5 milioane de euro pentru Dan Şucu

Radu Constantin Publicat: 24 februarie 2026, 15:40

Comentarii
Transfer de 7,5 milioane de euro pentru Dan Şucu

Dan Șucu, la un meci al lui Genoa / Profimedia

Dan Şucu e foarte aproape de o nouă reuşită financiară. Patronul formaţiei Genoa ar urma să încaseze 7,5 milioane de euro de la AS Roma.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Venturino a fost împrumutat la AS Roma, iar “lupii” au opțiunea de cumpărare definitivă. Jucătorul de 19 ani a fost utilizat 93 de minute în cinci jocuri, iar clubul e gata să accepte condiţiile pentru un trasfer definitiv.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, AS Roma urmează să-i plătească clauza jucătorului, în valoare de 7,5 milioane de euro. Fotbalistul ar urma să semneze un contract până în 2030.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Observator
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Adrian Porumboiu scoate scheleții din dulap: „Radu Petrescu a trântit un meci. Trebuia exclus pe viață!”. Istvan Kovacs, în „corpul de balet” al lui CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu scoate scheleții din dulap: „Radu Petrescu a trântit un meci. Trebuia exclus pe viață!”. Istvan Kovacs, în „corpul de balet” al lui CFR Cluj. Exclusiv
17:37
Legenda lui Inter, lecție pentru Cristi Chivu&Co. înainte de returul cu Bodo/Glimt: “Asta te învață”
17:32
Florentin Petre semnează! Ce se întâmplă cu secundul lui Zeljko Kopic de la Dinamo
17:29
EXCLUSIVCe oferte a avut Edi Iordănescu din Turcia! Motivul pentru care le-a refuzat
17:24
Marius Șumudică poate primi un ajutor nesperat în Arabia Saudită. Solicitarea făcută de Al Okhdood
16:58
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 24 februarie
16:53
Imaginile care îi vor înfuria pe cei de la Real. Cum a fost surprins Prestianni înainte de returul de pe Bernabeu
Vezi toate știrile
1 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 2 “E idiot?” Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Metaloglobus 4-1: “E război” 3 Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB 4 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul