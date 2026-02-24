Transfer de 7,5 milioane de euro pentru Dan Şucu - Antena Sport

Dan Şucu e foarte aproape de o nouă reuşită financiară. Patronul formaţiei Genoa ar urma să încaseze 7,5 milioane de euro de la AS Roma.
Venturino a fost împrumutat la AS Roma, iar “lupii” au opțiunea de cumpărare definitivă. Jucătorul de 19 ani a fost utilizat 93 de minute în cinci jocuri, iar clubul e gata să accepte condiţiile pentru un trasfer definitiv.
Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, AS Roma urmează să-i plătească clauza jucătorului, în valoare de 7,5 milioane de euro. Fotbalistul ar urma să semneze un contract până în 2030.
