Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Programul sferturilor Ligii Campionilor Asiei 2 (3-5 şi 10-12 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Programul sferturilor Ligii Campionilor Asiei 2 (3-5 şi 10-12 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY

Programul sferturilor Ligii Campionilor Asiei 2 (3-5 şi 10-12 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY

Publicat: 24 februarie 2026, 14:57

Comentarii
Programul sferturilor Ligii Campionilor Asiei 2 (3-5 şi 10-12 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY

Cristiano Ronaldo, în timpul unui meci / Profimedia

Liga Campionilor Asiei 2 continuă în AntenaPLAY cu faza sferturilor de finală. Spre deosebire de Liga Campionilor Asiei, a doua competiţie continentală dispută fazele eliminatorii în stil tradiţional. Asta înseamnă că meciurile din sferturi şi semifinale se dispută în dublă manşă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În continuare, echipele sunt împărţite în două conferinţe, vest şi est. În semifinale se vor întâlni echipe din aceeaşi conferinţă, urmând ca finala, care va avea loc pe 16 mai, să se dispute între cele mai bune echipe ale celor două conferinţe.

Programul sferturilor Ligii Campionilor Asiei 2 (3-12 martie)

Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, evoluează anul acesta în Liga Campionilor Asiei 2. În optimi, formaţia din Arabia Saudită a trecut de Arkadag, echipă pe care a învins-o în ambele meciuri la limită, scor 1-0. În sferturi, Al Nassr o va întâlni pe Al Wasl, formaţie din Emiratele Arabe Unite.

Sferturile din Liga Campionilor Asiei 2 vor avea loc în perioada 3-12 martie, urmând ca semifinalele să se dispute în perioada 7-15 aprilie. Finala competiţiei va avea loc pe 16 mai.

Al Sharjah, echipa care a cucerit trofeul anul trecut în Liga Campionilor Asiei 2, a jucat sezonul acesta în Liga Campionilor Asiei, acolo nu a reuşit să iasă din grupa principală, terminând pe locul 9.

Reclamă
Reclamă

Programul Ligii Campionilor Asiei 2. Toate meciurile vor fi LIVE în AntenaPLAY

3 martie

  • Al Ahli SC – Al Hussein (20:15)

4 martie

  • Gamba Osaka – Ratchaburi (12:00)
  • Al Wasl – Al Nassr (20:15)

5 martie

O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euroO primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro
Reclamă
  • Bangkok United – Tampines Rovers (14:15)

10 martie

  • Al Hussein – Al Ahli (20:15)

11 martie

  • Ratchaburi – Gamba Osaka (14:15)
  • Al Nassr – Al Wasl (20:15)

12 martie

  • Tampines Rovers – Bangkok United (14:15)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este George Puşcaş soluţia cea mai bună pentru atacul lui Dinamo?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Observator
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru câştigarea titlului: „Pentru FCSB, sumele s-au triplat”
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru câştigarea titlului: „Pentru FCSB, sumele s-au triplat”
14:51
Achraf Hakimi, judecat pentru viol în Franţa
14:43
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
14:41
Inter – Bodo/Glimt LIVE TEXT (22:00). Echipa lui Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor. Programul complet
14:10
Dinamo l-a prezentat oficial pe George Puşcaş
14:08
Programul optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei (2-4 şi 9-11 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY
14:02
O nouă plângere la CNCD împotriva lui Gigi Becali pentru derapaje sexiste
Vezi toate știrile
1 “E idiot?” Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Metaloglobus 4-1: “E război” 2 Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 Dinamo mai pierde un jucător important în vară, în afară de Kennedy Boateng!
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul