Programul sferturilor Ligii Campionilor Asiei 2 (3-5 şi 10-12 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY - Antena Sport

Liga Campionilor Asiei 2 continuă în AntenaPLAY cu faza sferturilor de finală. Spre deosebire de Liga Campionilor Asiei, a doua competiţie continentală dispută fazele eliminatorii în stil tradiţional. Asta înseamnă că meciurile din sferturi şi semifinale se dispută în dublă manşă.

În continuare, echipele sunt împărţite în două conferinţe, vest şi est. În semifinale se vor întâlni echipe din aceeaşi conferinţă, urmând ca finala, care va avea loc pe 16 mai, să se dispute între cele mai bune echipe ale celor două conferinţe.

Programul sferturilor Ligii Campionilor Asiei 2 (3-12 martie)

Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, evoluează anul acesta în Liga Campionilor Asiei 2. În optimi, formaţia din Arabia Saudită a trecut de Arkadag, echipă pe care a învins-o în ambele meciuri la limită, scor 1-0. În sferturi, Al Nassr o va întâlni pe Al Wasl, formaţie din Emiratele Arabe Unite.

Sferturile din Liga Campionilor Asiei 2 vor avea loc în perioada 3-12 martie, urmând ca semifinalele să se dispute în perioada 7-15 aprilie. Finala competiţiei va avea loc pe 16 mai.

Al Sharjah, echipa care a cucerit trofeul anul trecut în Liga Campionilor Asiei 2, a jucat sezonul acesta în Liga Campionilor Asiei, acolo nu a reuşit să iasă din grupa principală, terminând pe locul 9.