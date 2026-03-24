Tottenham, reacţie după ce s-a vorbit despre demiterea lui Igor Tudor: “În acest moment dificil”

Tehnicianul croat, în vârstă de 47 de ani, nu s-a prezentat în faţa presei după eşecul suferit de Spurs în partida din weekend cu Nottingham Forest (scor 0-3), din motive personale, ulterior fiind dezvăluită informaţia despre decesul tatălui său.

Într-un comunicat, gruparea londoneză şi-a exprimat susţinerea faţă de antrenor şi familia sa în “acest moment incredibil de dificil” şi i-a transmis condoleanţe pentru pierderea suferită.

“Toată echipa Tottenham Hotspur este profund întristată de decesul tatălui lui Igor Tudor, Mario. Gândurile şi condoleanţele noastre sunt alături de Igor şi familia sa în această perioadă dificilă”, a precizat clubul.

Juventus Torino, clubul unde a jucat şi a antrenat Igor Tudor, şi-a exprimat la rândul său solidaritatea faţă de tehnicianul croat şi familia sa.

Igor Tudor nu a obţinut încă nicio victorie în Premier League, în cinci meciuri pe banca lui Spurs, iar echipa londoneză se află pe locul 17 în clasament, la un singur punct de zona retrogradării, cu şapte etape înainte de finalul sezonului, după o serie negativă de 13 partide fără victorie în campionat, cel mai slab bilanţ din ultimele nouă decenii.