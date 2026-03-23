Tottenham schimbă antrenorul! Cine este favorit să-l antreneze pe Radu Drăgușin

Criza de rezultate o forțează pe Tottenham Hotspur să ia măsuri radicale. Potrivit presei britanice, despărțirea de Igor Tudor este iminentă, după un mandat dezastruos început în februarie.
Oficialii londonezi profită de pauza competițională până la meciul cu Sunderland, programat pe 12 aprilie, pentru a instala un nou antrenor. Principalul favorit pentru a pregăti echipa la care activează și Radu Drăgușin este Roberto De Zerbi, liber de contract după plecarea de la Marseille.
Tehnicianul italian este văzut drept alegerea ideală datorită experienței recente din Premier League, unde a impresionat pe banca lui Brighton.
Negocierile sunt deja în desfășurare, însă De Zerbi nu a oferit încă un răspuns final, fiind precaut din cauza situației dificile în care se află echipa.
„Roberto De Zerbi e favoritul principal pentru a prelua Tottenham. Pentru că a mai lucrat, în Premier League (n.r. – a fost la Brighton, între 2022-2024) și cunoaște această competiție. În cazul în care nu se va ajunge, totuși, la o înțelegere cu De Zerbi, alternativele conducerii sunt Harry Redknapp și Glen Hoddle“, a anunțat Football Insider.
Tottenham speră să numească rapid un nou antrenor, pentru a salva clubul de la retrogradare și a reconstrui echipa pentru viitor.
