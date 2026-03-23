Tottenham schimbă antrenorul! Cine este favorit să-l antreneze pe Radu Drăgușin

Radu Constantin Publicat: 23 martie 2026, 13:31

Radu Drăguşin, în Tottenham - Atletico Madrid 3-2/ Profimedia

Criza de rezultate o forțează pe Tottenham Hotspur să ia măsuri radicale. Potrivit presei britanice, despărțirea de Igor Tudor este iminentă, după un mandat dezastruos început în februarie.

Oficialii londonezi profită de pauza competițională până la meciul cu Sunderland, programat pe 12 aprilie, pentru a instala un nou antrenor. Principalul favorit pentru a pregăti echipa la care activează și Radu Drăgușin este Roberto De Zerbi, liber de contract după plecarea de la Marseille.

Tehnicianul italian este văzut drept alegerea ideală datorită experienței recente din Premier League, unde a impresionat pe banca lui Brighton.

Negocierile sunt deja în desfășurare, însă De Zerbi nu a oferit încă un răspuns final, fiind precaut din cauza situației dificile în care se află echipa.

„Roberto De Zerbi e favoritul principal pentru a prelua Tottenham. Pentru că a mai lucrat, în Premier League (n.r. – a fost la Brighton, între 2022-2024) și cunoaște această competiție. În cazul în care nu se va ajunge, totuși, la o înțelegere cu De Zerbi, alternativele conducerii sunt Harry Redknapp și Glen Hoddle“, a anunțat Football Insider.

Tottenham speră să numească rapid un nou antrenor, pentru a salva clubul de la retrogradare și a reconstrui echipa pentru viitor.

Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
14:26

Cel mai violent meci din istoria Cupei Mondiale, cu pumni în figură și poliție pe gazon: „Stupid, revoltător, rușinos!”
14:19

Primul răspuns primit de Dinamo din partea CCA, în privinţa lui Istvan Kovacs: “Nu au considerat un caz excepţional”
14:19

“Fără să exagerez!” Dorinel Munteanu ştie pe cine ar fi trebuit Mircea Lucescu să convoace pentru barajul Turcia – România
14:01

Pierdere importantă la FCSB. Pe ce jucător nu se va putea baza Mirel Rădoi
13:58

VideoPortland Trail Blazers – Denver Nuggets 112-128. Nikola Jokic şi-a trecut în cont al 28-lea triple double
13:51

EXCLUSIV„De ce să faci asta? Le-ar fi prins bine să nu fim în play-off!” Oprița nu iartă conducerea și anunță obiectivul Stelei
Vezi toate știrile
1 UPDATEIonuț Radu ratează sigur meciul Turcia – România. Primul verdict al medicilor 2 Mircea Lucescu i-a găsit înlocuitor lui Ionuț Radu, accidentat! Anunțul de ultimă oră venit de la FRF 3 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul 4 Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Problema lui” 5 Nebunie la derby-ul nordului Angliei. Meciul a fost oprit pentru rasism 6 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”