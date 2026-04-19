Uluitor! O echipă a retrogradat și trei cluburi de sub ea au fost salvate. Cum a fost posibil

Andrei Nicolae Publicat: 19 aprilie 2026, 11:30

Un jucător de la RWDM Bruxelles, după retrogradare / Profimedia

Fotbalul mondial oferă uneori și povești ieșite din comun, iar cea mai recentă vine din Belgia, unde o echipă din eșalonul secund a retrogradat în Liga a 3-a, deși există trei cluburi mai slabe decât ea în clasament care nu au picat. Există însă o explicație care se bazează pe regualamentul impus de liga și federația din țara aflată în vestul Europei.

Racing White Daring Molenbeek Bruxelles, sau pe scurt RWDM Bruxelles, este protagonista unei retrogradări extrem de frustrante. Recent, formația din capitala Belgiei a disputat ultimul meci din acest sezon de Challenger Pro League (Liga a 2-a) și a fost învinsă se Kortrijk, echipă care a reușit să promoveze în primul eșalon.

Motivul pentru care RWDM Bruxelles a retrogradat

În urma partidei în care RWDM Bruxelles ar fi trebuit să câștige pentru a spera la salvare, echipa a căzut în Liga a 3-a. Totuși, cine observă clasamentul belgian rămâne cu siguranță nedumerit, pentru că formația din capitală a încheiat pe locul 13/17, în timp ce sub ea se află trei cluburi care nu retrogradează: Anderlecht U-23, Genk U-23 și Club Brugge U-23.

Clasamentul final din Liga a 2-a din Belgia / Foto: Flashscore.com

Deși situația pare una uluitoare, regulamentele din Belgia au o explicație. Formațiile de nivel U-23 nu pot retrograda din eșalonul în care se află atât timp cât din liga inferioară nu promovează o altă echipă U-23.

Cum din Liga a 3-a din Belgia nu a promovat vreun club U-23, atunci niciuna dintre cele trei formații din eșalonul secund aflate sub o echipă care retrogradează nu cad și ele în mod paradoxal. Alături de RWDM Bruxelles, în eșalonul inferior a picat OC Charleroi, care a încheiat stagiunea pe ultimul loc.

În cazul în care Belgia nu ar fi avut regula inedită care protejează cluburile U-23, atunci Charleroi și Club Brugge U-23 ar fi căzut în Liga a 3-a. Nu toate echipele de tineret s-au aflat însă în subsolul clasamentului, pentru că echipa de acest tip a lui Genk a încheiat stagiunea pe locul 9.

