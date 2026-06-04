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Pleacă Vladislav Blănuță de la Dinamo Kiev? Ucrainenii i-au stabilit prețul atacantului dorit de Dinamo

Daniel Işvanca Publicat: 4 iunie 2026, 17:47

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Pleacă Vladislav Blănuță de la Dinamo Kiev? Ucrainenii i-au stabilit prețul atacantului dorit de Dinamo

Vladislav Blănuță / Profimedia

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Vladislav Blănuță a avut parte numai de probleme odată cu transferul la Dinamo Kiev, iar atacantul plecat de la FC U Craiova 1948 a încercat să găsească tot felul de variante pentru a pleca din Ucraina.

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Regulamentul FIFA nu i-a permis să se transfere în sezonul trecut la o altă echipă, însă în această vară clubul ucrainean ar fi cel care ar solicita despărțirea de acesta.

Dinamo Kiev cere un milion de euro pentru Vladislav Blănuță

Vladislav Blănuță a fost mult timp pe lista celor de la Dinamo București, dar faptul că atacantul avea deja două echipe pentru care evoluase în respectivul sezon nu i-a permis să avanseze în negocierile cu „câinii”.

Acum, lucrurile stau diferit și gsp.ro anunță că gruparea ucraineană i-a stabilit și prețul lui Blănuță pentru ca acesta să plece. Un milion de euro ar solicita Dinamo Kiev în schimbul său.

Transferat pentru două milioane de euro de la formația patronată de Adrian Mititelu, vârful a jucat în total 11 meciuri și a marcat o singură dată.

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