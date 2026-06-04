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Benfica, anunț oficial despre Jose Mourinho! Cât plătește Real Madrid pentru „The Special One”

Daniel Işvanca Publicat: 4 iunie 2026, 19:24

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Benfica, anunț oficial despre Jose Mourinho! Cât plătește Real Madrid pentru The Special One”

Jose Mourinho / Profimedia

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Numirea lui Jose Mourinho la Real Madrid a intrat în linie dreaptă, singurul impediment fiind rezultatul final al alegerilor pentru funcția de președinte al „los blancos”.

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Benfica Lisabona a venit cu un anunț oficial în ceea ce privește plecarea lui „The Special One”, portughezii confirmând suma pe care vicecampioana din La Liga urmează să o achite.

Real Madrid va achita 15 milioane de euro pentru Jose Mourinho

Jose Mourinho va fi succesorul lui Alvaro Arbeloa pe banca celor de la Real Madrid, tehnicianul portughez urmând să fie prezentat oficial la gruparea „blanco”, după ce vor avea loc alegerile pentru funcția de președinte.

Evident, Florentino Perez trebuie să câștige alegerile pentru ca această mutare să fie posibilă. Benfica Lisabona a publicat un comunicat oficial prin care a confirmat că „los blancos” vor plăti 15 milioane de euro pentru „The Special One”.

Va fi al doilea mandat pentru Jose Mourinho pe banca celor de la Real Madrid. Prima aventură a lusitanului a fost în perioada iulie 2010 – iunie 2013.

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