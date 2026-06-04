Benfica, anunț oficial despre Jose Mourinho! Cât plătește Real Madrid pentru „The Special One”

Numirea lui Jose Mourinho la Real Madrid a intrat în linie dreaptă, singurul impediment fiind rezultatul final al alegerilor pentru funcția de președinte al „los blancos”.
Benfica Lisabona a venit cu un anunț oficial în ceea ce privește plecarea lui „The Special One”, portughezii confirmând suma pe care vicecampioana din La Liga urmează să o achite.
Real Madrid va achita 15 milioane de euro pentru Jose Mourinho
Jose Mourinho va fi succesorul lui Alvaro Arbeloa pe banca celor de la Real Madrid, tehnicianul portughez urmând să fie prezentat oficial la gruparea „blanco”, după ce vor avea loc alegerile pentru funcția de președinte.
Evident, Florentino Perez trebuie să câștige alegerile pentru ca această mutare să fie posibilă. Benfica Lisabona a publicat un comunicat oficial prin care a confirmat că „los blancos” vor plăti 15 milioane de euro pentru „The Special One”.
Va fi al doilea mandat pentru Jose Mourinho pe banca celor de la Real Madrid. Prima aventură a lusitanului a fost în perioada iulie 2010 – iunie 2013.
🚨𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐁𝐄𝐍𝐅𝐈𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐏𝐀𝐘 €𝟏𝟓𝐌 𝐅𝐎𝐑 𝐌𝐎𝐔𝐑𝐈𝐍𝐇𝐎, 𝐒𝐔𝐁𝐉𝐄𝐂𝐓 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 💰
If Florentino Pérez wins the election, José Mourinho will be Real Madrid's new manager. 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘𝗗.… pic.twitter.com/lSytNMgPOg
— 433 (@433) June 4, 2026
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