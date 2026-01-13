Umit Akdag, transfer de 5 milioane de euro! Cu ce echipă bate palma - Antena Sport

Cotat la 1,5 milioane de euro conform Transfermarkt, Umit Akdag poate prinde un transfer pe bani mulți şi la o altă forță din campionatul turc.

Potrivit presei din Turcia, Trabzonspor și-a manifestat interesul pentru stoperul lui Alanyaspor, iar oferta înaintată este de cinci milioane de euro. Iniţial propunerea făcută a fost cu 1 milion de euro mai mică, dar turcii vor să-l aibă la echipă cât mai repede. Cluburile ar fi ajuns deja un acord în privinţa sumei de transfer, iar jucătorul va schimba echipa în această iarnă.

Şi Galatasaray este interesată de român

Şi Galatasaray vrea să-l transfere pe Umit Akdag. Românul este avantajat de dubla cetăţenie pe care o are. Campioana Turciei are nevoie să își consolideze lotul cu jucători turci, pentru a respecta regulamentul stabilit de TFF (Federația Turcă de Fotbal) cu privire la numărul jucătorilor autohtoni din lot. Astfel că Umit reprezintă o soluţie potrivită pentru Galata. Formaţia la care Gică Hagi a făcut istorie a început negocierile cu Alanyaspor, conform sporx.com, dar ultimele informaţii arată că jucătorul este îsă aproape de o mutare la Trabzonspor.