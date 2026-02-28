Prima reacție de la FIFA după izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran: "Toată lumea va fi în siguranță" - Antena Sport

FIFA a anunţat sâmbătă că monitorizează evenimentele din Iran, după ce Statele Unite au lansat un atac militar asupra acestei ţări, relatează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dimineața zilei de sâmbătă a fost marcată de startul unui nou război, SUA și Israel lansând un atac asupra Iranului având drept scop schimbarea regimului de la Teheran. Conflictul s-a extins rapid în regiune, iar în state precum Qatar, Kuwait, EAU, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită au fost raportate explozii și atacuri aeriene din partea Iranului.

Ce a declarat secretarul general al FIFA

Acţiunea vine cu doar câteva luni înainte de începerea Cupei Mondiale din iunie, meciurile urmând să se dispute în Statele Unite, Canada şi Mexic. Iranul s-a calificat la turneu. Va juca împotriva Belgiei, Noii Zeelande şi Egiptului în Grupa G. Două dintre meciuri vor avea loc la Los Angeles, iar unul la Seattle.

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom, a declarat că forul monitorizează situaţia.

“Am citit ştirile (despre Iran) în această dimineaţă, la fel ca dumneavoastră“, a declarat Grafstrom la reuniunea generală anuală a Comitetului Internaţional de Fotbal din Cardiff, Ţara Galilor, potrivit ESPN. “Am avut o întâlnire astăzi şi este prematur să comentăm în detaliu, dar vom monitoriza evoluţia tuturor problemelor din întreaga lume.