Prima reacție de la FIFA după izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran: "Toată lumea va fi în siguranță" - Antena Sport

Prima reacție de la FIFA după izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran: “Toată lumea va fi în siguranță”

Andrei Nicolae Publicat: 28 februarie 2026, 21:35

Logo-ul FIFA afișat la sediul instituției / Profimedia

FIFA a anunţat sâmbătă că monitorizează evenimentele din Iran, după ce Statele Unite au lansat un atac militar asupra acestei ţări, relatează Reuters.

Dimineața zilei de sâmbătă a fost marcată de startul unui nou război, SUA și Israel lansând un atac asupra Iranului având drept scop schimbarea regimului de la Teheran. Conflictul s-a extins rapid în regiune, iar în state precum Qatar, Kuwait, EAU, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită au fost raportate explozii și atacuri aeriene din partea Iranului.

Ce a declarat secretarul general al FIFA

Acţiunea vine cu doar câteva luni înainte de începerea Cupei Mondiale din iunie, meciurile urmând să se dispute în Statele Unite, Canada şi Mexic. Iranul s-a calificat la turneu. Va juca împotriva Belgiei, Noii Zeelande şi Egiptului în Grupa G. Două dintre meciuri vor avea loc la Los Angeles, iar unul la Seattle.

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom, a declarat că forul monitorizează situaţia.

Am citit ştirile (despre Iran) în această dimineaţă, la fel ca dumneavoastră“, a declarat Grafstrom la reuniunea generală anuală a Comitetului Internaţional de Fotbal din Cardiff, Ţara Galilor, potrivit ESPN. “Am avut o întâlnire astăzi şi este prematur să comentăm în detaliu, dar vom monitoriza evoluţia tuturor problemelor din întreaga lume.

Vom continua să comunicăm, aşa cum facem întotdeauna, cu cele trei guverne (gazdă), aşa cum facem întotdeauna în orice situaţie. Toată lumea va fi în siguranţă“, a spus Grafstrom.

Sursa: News.ro

