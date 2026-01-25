Un fost campion din Premier League, implicat în "cel mai bizar transfer al iernii". Unde a ajuns să joace - Antena Sport

Perioada de mercato nu este niciodată lipsită de transferuri interesante, dar și de mutări care fac fanii fotbalului să își pună un semn de întrebare. În a doua categorie menționată anterior se încadrează venirea lui Victor Moses, fost campion în Premier League cu Chelsea, în Kazahstan, la formația Kaysar Kyzylorda.

Victor Moses a pierdut contactul cu fotbalul mare, iar cel mai recent transfer al său transmite răspicat acest lucru. După ce a evoluat în sezonul 2024/25 pentru Luton Town, alături de care a retrogradat în liga a treia din Anglia, fotbalistul nigerian a rămas liber de contract.

Victor Moses, transfer din Anglia în Kazahstan

La șase luni distanță de când a rămas fără echipă, Moses și-a găsit în sfârșit angajament, însă nu în Europa, ci pe continentul asiatic, în Kazahstan. Jucătorul care a cucerit patru trofee alături de Chelsea a semnat alături de Kaysar Kyzylorda, o formație care nu este pe măsura palmaresului său.

Echipa din Kazahstan a încheiat sezonul trecut pe locul 11 în campionat, la trei puncte distanță de retrogradarea în eșalonul secund. Campionatul din țara asiatică se desfășoară pe parcursul unui an calendaristic, nu ca majoritatea din Europa, iar acesta are în componența sa 14 cluburi la start în primul eșalon.

Moses a semnat pe un an calendaristic alături de Kaysar Kyzylorda, practic pe un sezon, iar recent a fost prezentat oficial în fața suporterilor noii sale echipe. Jurnaliștii englezi de la Daily Mail au catalogat această mutare drept “cel mai bizar transfer din perioada de mercato de ianuarie“.