Unde poate să ajungă Mo Salah, după despărțirea de Liverpool. Spaniolii prezintă trei variante

Liverpool și Mohamed Salah au anunțat despărțirea după 9 ani fantastici în care jucătorul egiptean a devenit reprezentativ pentru clubul englez: a marcat în fiecare sezon cel puțin 10 goluri și a devenit unul dintre cei mai buni marcatori din istoria clubului.
Spaniolii au trei variante
Finalul aventurii vine în vară, iar Liverpool și Salah s-au înțeles ca acesta să plece fără pretenții financiare, deși contractul semnat în urmă cu un an mai e valabil până în vara lui 2027.
Astfel, Salah poate primi un bonus consistent la viitoarea echipă care nu va achita vreo sumă pentru a-l transfera. Iar Sport de Catalunya scrie că Salah are trei opțiuni pentru viitorul său.
Prima, Arabia Saudită. Asta în condițiile în care Liverpool a primit în 2023 o ofertă de 200 de milioane de euro pentru a-l ceda pe Salah. O altă variantă: Major League Soccer. Acolo va ajunge în vară și Antoine Griezmann, iar prezența lui Leo Messi continuă să fie un punct de atracție.
Varianta rămânerii în Europa pare mai puțin plauzibilă în acest moment, chiar dacă i-ar permite să continue să joace la cel mai înalt nivel, poate chiar și în UEFA Champions League. Însă din punct de vedere financiar, varianta aceasta ar fi mult inferioară plecării în Arabia Saudită sau în MLS.
Englezii au stabilit cotele la pariuri
Englezii au făcut și ei lista pentru pariuri cu viitoarea destinație pentru Mo Salah. Aceleași opțiuni sunt luate în calcul și de bookmakeri, care văd Arabia Saudită ca principala destinație, urmată de MLS. Pe locul 3 este însă AS Roma, clubul de la care l-a cumpărat Liverpool pe Salah în 2017.
Orice club din Arabia Saudită – 11/10
Orice club din MLS – 15/8
Roma – 15/2
Barcelona – 11/1
PSG – 11/1
Newcastle – 11/1
AC Milan – 12/1
Real Madrid – 12/1
Juventus – 14/1
Bayern Munich – 22/1
Tottenham – 25/1
