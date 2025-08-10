Valentin Mihăilă, titular la debutul la Rizespor. Nota primită după meciul în care s-au marcat două goluri în prelungiri - Antena Sport

Închide meniul
Valentin Mihăilă, titular la debutul la Rizespor. Nota primită după meciul în care s-au marcat două goluri în prelungiri

Publicat: 10 august 2025, 21:57

Valentin Mihăilă, la debutul la Rizespor/ Twitter Rizespor

Valentin Mihăilă a fost titular la debutul la Rizespor. Internaţionalul român a fost inclus în primul 11 la partida cu Goztepe, din prima rundă a campionatului turc.

Valentin Mihăilă a fost înlocuit în minutul 59, după ce nu şi-a făcut prea mult simţită prezenţa pe teren. În locul său a fost trimis în joc Halil Dervisoglu.

Rizespor a pierdut categoric duelul cu Gostepe, scor 0-3, disputat pe teren propriu. Oaspeţii au deschis scorul prin Malcom Bokele, în minutul 52.

Ulterior, Gostepe a mai punctat de două ori în prelungirile meciului. Emersonn a dus scorul la 2-0 în minutul 90+3, iar Anthony Dennis a închis tabela în minutul 90+6.

Graţie evoluţiei sale din meciul cu Goztepe, Valentin Mihăilă a primit nota 6,5 din partea celor de la sofascore.ro. Media echipei a fost de 6,65, iar cel mai bine notat jucător a fost fundaşul Akaydin, care a primit 7,2.

În următoarea rundă din Turcia, Rizespor va disputa un meci în deplasare cu Alanyaspor.

Valentin Mihăilă a plecat de la Parma, în această vară

Valentin Mihăilă a ajuns în Turcia în această vară, după despărțirea de Parma. Două milioane de euro au primit italienii, pentru mutarea jucătorului român.

Potrivit informațiilor oferite de Giovanni Becali, oficialii lui Rizespor s-au angajat să îi plătească lui Mihăilă, anticipat, 70% din suma totală a contractului în primele 3 luni.

Românul ar încasa, anual, suma de 1,2 milioane de euro de la Rizespor, astfel că o mare parte din această îi va intra în conturi încă din primele 3 luni.

“Au fost grele ambele transferuri, atât Mihăilă, cât și Moruțan. Nu mai jucaseră de mult timp și a trebuit să convingi cluburile și să le explici situația medicală. Totuși, au ajuns să câștige mai mult și să aibă o a doua șansă. O a doua șansă foarte importantă pentru ei doi și trebuie să fie foarte atenți.

(n.r. spunea în trecut că evită să transfere jucători în Turcia) Da, așa este. Am trimis însă la o echipă foarte serioasă, care plătește aproape 70% din contract anticipat. Adică în primele 3 luni, fără probleme. Știm istoria clubului, știm comportamentul și este totul bine”, a spus Giovanni Becali, pentru digisport.ro.

