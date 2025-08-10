Valentin Mihăilă, titular la debutul la Rizespor. Nota primită după meciul în care s-au marcat două goluri în prelungiri - Antena Sport

Valentin Mihăilă a fost titular la debutul la Rizespor. Internaţionalul român a fost inclus în primul 11 la partida cu Goztepe, din prima rundă a campionatului turc.
Valentin Mihăilă a fost înlocuit în minutul 59, după ce nu şi-a făcut prea mult simţită prezenţa pe teren. În locul său a fost trimis în joc Halil Dervisoglu.
Valentin Mihăilă, titular la debutul la Rizespor
Rizespor a pierdut categoric duelul cu Gostepe, scor 0-3, disputat pe teren propriu. Oaspeţii au deschis scorul prin Malcom Bokele, în minutul 52.
Ulterior, Gostepe a mai punctat de două ori în prelungirile meciului. Emersonn a dus scorul la 2-0 în minutul 90+3, iar Anthony Dennis a închis tabela în minutul 90+6.
Graţie evoluţiei sale din meciul cu Goztepe, Valentin Mihăilă a primit nota 6,5 din partea celor de la sofascore.ro. Media echipei a fost de 6,65, iar cel mai bine notat jucător a fost fundaşul Akaydin, care a primit 7,2.
În următoarea rundă din Turcia, Rizespor va disputa un meci în deplasare cu Alanyaspor.
Valentin Mihăilă a plecat de la Parma, în această vară
Valentin Mihăilă a ajuns în Turcia în această vară, după despărțirea de Parma. Două milioane de euro au primit italienii, pentru mutarea jucătorului român.
Potrivit informațiilor oferite de Giovanni Becali, oficialii lui Rizespor s-au angajat să îi plătească lui Mihăilă, anticipat, 70% din suma totală a contractului în primele 3 luni.