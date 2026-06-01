Fostul junior de la CS Dinamo, ajuns în Italia, e dorit în Liga 1

Mihai Alecu Publicat: 1 iunie 2026, 14:32

Jason Kodor e dorit de U Cluj. Foto: Sport Pictures

Perioada de mercato pentru formaţiile din România a început, iar grupările din Liga 1 caută să se întărească în perspectiva sezonului viitor, unul care se anunţă a fi mai echilibrat ca oricând.

Jason Kodor, atacantul care a evoluat pentru mai multe naţionale de juniori ale României, este pe lista celor de la U Cluj, formaţie care caută soluţii pentru zona ofensivă.

Românul de la Lecce e gata de transferul în Liga 1

Tânărul jucător de la doar 20 de ani este în prezent legitimat la Lecce, în Serie A, acolo unde însă nu a apucat să debuteze pentru seniori, evoluând însă foarte bine la echipele de juniori. Kodor spune că este deschis să facă pasul către seniori în Liga 1, mai ales că-şi doreşte foarte mult să prindă minute.

“Am auzit că este interes din România, am auzit de Universitatea Cluj că e interesată. Eu nu aş spune nu unei veniri în România, este foarte important să joc la vârsta mea. Vom vedea ce va fi pe viitor, cert este că îmi doresc să joc, să cresc, să mă dezvolt ca fotbalist”, a spus Jason Kodor pentru Primasport.

  • 52 de meciuri şi 9 goluri are Jason Kodor pentru Lecce U20.

Cariera lui Jason Kodor. Fost junior la CS Dinamo, ajuns la o vârstă fragedă în Italia

Jason Kodor a fost pentru mai mulţi ani în curtea celor de la CS Dinamo, până în 2021. El a mai fost pe la CAO Oradea şi Sport Team, după care, în 2022, făcea prima dată contact cu fotbalul din Italia, când ajungea la Lecce U18. El a reuşit să impresioneze şi la începutul lui 2023 semna cu formaţia din peninsulă, cu care este sub contract şi în prezent.

El s-a făcut remarcat prin talia excelentă, fiind un atacant înalt, de 1,95, care se impune prin fizic. Kodor a fost parte din lotul României U19 care a ajuns în semifinalele Campionatului European în 2025, generaţie din care s-au mai făcut remarcaţi alţi colegi care acum joacă în prima ligă, Ianis Tarbă sau David Matei.

