Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jonathan 'Speedy' Gonzalez, ucis într-un atac armat în Ecuador. A fost împuşcat chiar în casa lui - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Jonathan ‘Speedy’ Gonzalez, ucis într-un atac armat în Ecuador. A fost împuşcat chiar în casa lui

Jonathan ‘Speedy’ Gonzalez, ucis într-un atac armat în Ecuador. A fost împuşcat chiar în casa lui

Dan Roșu Publicat: 20 septembrie 2025, 13:57

Comentarii
Jonathan Speedy Gonzalez, ucis într-un atac armat în Ecuador. A fost împuşcat chiar în casa lui

Jonathan Gonzalez, în timpul unui meci

Mijlocaşul ecuadorian Jonathan “Speedy” Gonzalez, component al echipei 22 de Julio FC din liga a doua a campionatului Ecuadorului, a fost ucis vineri, în oraşul Esmeraldes, în urma unui atac armat, a confirmat Federaţia Ecuadoriană de Fotbal (FEF) într-un comunicat, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit poliţiei, Gonzalez a fost împuşcat în interiorul casei sale, situată într-un sector numit Vista al Mar din oraşul Esmeraldas. O altă persoană a fost rănită în atac şi a murit în timp ce era transportată la un centru medical.

Jonathan Gonzalez, ucis într-un atac armat în Ecuador

Gonzalez, în vârstă de 31 de ani, a jucat marţi în meciul disputat de 22 de Julio împotriva echipei Cumbaya. El se antrena cu echipa sa în Esmeraldas înaintea meciului programat duminică în deplasare cu Imbabura.

Mijlocaşul a fost component al selecţionatei Under-20 a ţării sale şi a fost convocat de mai multe ori la prima reprezentativă a Ecuadorului, cu care a participat la Copa America 2015 din Chile.

Jonathan Gonzalez a debutat ca profesionist la Independiente del Valle în 2013, iar apoi a mai jucat la echipe din Mexic (Leones Negros, Leon şi Dorados), precum şi la clubul paraguayan Olimpia.

Reclamă
Reclamă

El a revenit ulterior în Ecuador, unde a jucat pentru Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres şi 22 de Julio.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
Observator
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
Cine este iubita fotbalistului român al momentului din Superliga. Partenera lui Ștefan Baiaram e supranumită „Prințesa războinică” și fură toate privirile
Fanatik.ro
Cine este iubita fotbalistului român al momentului din Superliga. Partenera lui Ștefan Baiaram e supranumită „Prințesa războinică” și fură toate privirile
15:02
Neymar s-a accidentat din nou. Dezastru pentru starul brazilian la Santos
14:35
LIVE VIDEOCalificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului sunt ACUM, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY
14:31
Veste bună pentru FCSB, în plină criză în Liga 1. Jucătorul care se pregăteşte să revină pe teren, după accidentare
14:04
Detaliul remarcat la jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A devenit o normalitate. Nu mă surprinde nimic”
13:35
Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani
13:21
Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18
Vezi toate știrile
1 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 2 Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare” 3 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 4 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte 5 Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul 6 Botoșani – FCSB 3-1. Criza uriașă continuă la campioană. Moldovenii au urcat pe podium
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”