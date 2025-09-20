Jonathan 'Speedy' Gonzalez, ucis într-un atac armat în Ecuador. A fost împuşcat chiar în casa lui - Antena Sport

Mijlocaşul ecuadorian Jonathan “Speedy” Gonzalez, component al echipei 22 de Julio FC din liga a doua a campionatului Ecuadorului, a fost ucis vineri, în oraşul Esmeraldes, în urma unui atac armat, a confirmat Federaţia Ecuadoriană de Fotbal (FEF) într-un comunicat, informează EFE.
Potrivit poliţiei, Gonzalez a fost împuşcat în interiorul casei sale, situată într-un sector numit Vista al Mar din oraşul Esmeraldas. O altă persoană a fost rănită în atac şi a murit în timp ce era transportată la un centru medical.
Jonathan Gonzalez, ucis într-un atac armat în Ecuador
Gonzalez, în vârstă de 31 de ani, a jucat marţi în meciul disputat de 22 de Julio împotriva echipei Cumbaya. El se antrena cu echipa sa în Esmeraldas înaintea meciului programat duminică în deplasare cu Imbabura.
Mijlocaşul a fost component al selecţionatei Under-20 a ţării sale şi a fost convocat de mai multe ori la prima reprezentativă a Ecuadorului, cu care a participat la Copa America 2015 din Chile.
Jonathan Gonzalez a debutat ca profesionist la Independiente del Valle în 2013, iar apoi a mai jucat la echipe din Mexic (Leones Negros, Leon şi Dorados), precum şi la clubul paraguayan Olimpia.
El a revenit ulterior în Ecuador, unde a jucat pentru Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres şi 22 de Julio.
