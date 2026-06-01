Dan Şucu s-a decis: starul de la Rapid, pus pe lista de transferuri

Mihai Alecu Publicat: 1 iunie 2026, 13:35

Alex Dobre ar putea pleca de la Rapid. Foto: Sport Pictres

Alexandru Dobre, golgheterul Rapidului în ultimul sezon, nu mai este dorit în Giuleşti şi în stagiunea viitoare, iar Dan Şucu a setat deja preţul cu care speră să-l vândă pe fotbalistul său.

Adus în urmă cu doi ani la Rapid, Alexandru Dobre a devnit imediat un om important şi un titular pentru formaţia vişinie, iar sub comanda lui Costel Gâlcă a fost chiar căpitan al echipei.

Alex Dobre nu mai e dorit la Rapid. Suma pe care Dan Şucu o vrea

Jucătorul de 27 de ani a fost protagonistul mai multor episoade controversate de când a ajuns la Rapid. De la injurii adresate formaţiilor rivale, la conflict cu fanii echipei proprii, Alex Dobre a trăit de toate în Giuleşti în aceşti doi ani de când îmbracă trofeul grupării bucureştene.

Acum, mariajul dintre fotbalist şi club pare a se apropia de final, asta după ce Dan Şucu s-ar fi decis să-l vândă. Omul de afaceri speră să obţină în schimbul său între 2,5 şi 3 milioane de euro, iar două formaţii din străinătate şi-au arătat interesul pentru jucător, notează GSP.

De serviciile lui Alex Dobre sunt interesate Heerenveen, din Olanda, și KVC Westerlo, din Belgia, însă momentan nu există vreo propunere concretă pentru transferul său. De altfel, au mai fost şi alte echipe care şi-au trimis scouterii în acest an pentru a-l vedea la treabă pe Alex Dobre.

Ce a spus Daniel Pancu despre Alex Dobre

Daniel Pancu a avut conferinţa de presă de prezentare ca antrenor al Rapidului, iar acesta a vorbit şi despre Alex Dobre, având un mesaj clar pentru jucător.

“Sunt mai mulţi jucători care pot fi lideri la Rapid, dar niciunul care să-şi asume responsabilitatea. Dobre a fost căpitanul echipei în acest sezon, însă a avut şi el momente în care a intrat în clinciuri cu suporterii. Nu poţi, la Rapid nu ai voie să intri în clinciuri cu suporterii, de fapt nicăieri.

Suporterul îşi exprimă opinia, iar obligaţia ta profesională este să respecţi nişte lucruri şi să te respecţi ca sportiv, nu să intri în astfel de situaţii. Dobre este unul dintre ei, dar după ce îi voi cunoaşte mai bine voi putea spune cine este şi cine nu”, a spus Daniel Pancu.

